La segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo puso negro sobre blanco la posición del PP hacia EH Bildu, al que el candidato popular es esforzó en despreciar. "Ustedes son el único partido al que habría que hacerle un cordón sanitario", defendió, recordando la vinculación del partido con la banda terrorista ETA. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero".

Abrió la sesión la portavoz Mertxe Aizpurua, que empleó su intervención como trampolín para hacerse valer en un Gobierno de coalición y advertir a Pedro Sánchez: "No existe Gobierno de progreso posible en este Estado sin la concurrencia de las izquierdas soberanistas vasca y catalana".Los duros ataques al candidato del PP precedieron a las referencias que hizo al presidente en funciones, al que puso deberes en caso de ser investido. "Deberá escuchar y atender las demandas de vascos y catalanes".

"Esta semana investiremos al señor Feijoo como líder de la oposición, defendió Aizpurua. "Y abriremos la fase para que usted, señor Sánchez, logre los apoyos suficientes para su investidura. Sabe que para ello deberá escuchar y atender las demandas de vascos y catalanes", continuó. "Porque sin las izquierdas soberanistas vasca, catalana y galega, sencillamente este Estado estaría hoy gobernado por la extrema derecha. No lo olviden".

"Más leyes de Bildu"

La dirigente de EH Bildu llevó la pugna con el PNV al Hemiciclo sacando pecho de su "utilidad" y en su impulso a la agenda social, con medidas para bajar precios de alimentos, hipotecas y alquiler. "A diferencia de usted, tenemos palabra y generamos confianza", determinó ante Feijóo. "Conectamos con los anhelos de la gente y somos útiles para la ciudadanía", continuó Aizpurua.

La portavoz ha querido sacar pecho de las medidas anticrisis aprobadas en la anterior legislatura; una estrategia de apoyo al Gobierno de coalición que le premió en las urnas en las últimas generales, donde superaron al PNV. "Elección tras elección, el proyecto de Euskal Herria Bildu crece", sacó pecha la portavoz. "Mientras las derechas gritaban y pataleaban, nosotras conseguimos avances sociales".

El discurso de Aizpurua estuvo dividido entre los recados a Sánchez y las referencias a Feijóo. "Dijo usted en campaña que de ser Presidente derogaría todas las leyes aprobadas por EH Bildu. Hoy lamento decirle que no pueda cumplir su promesa", comenzó la dirigente, que avanzó que vería "muchas más leyes con el sello de EH Bildu".

Feijóo desprecia a Bildu

El candidato del PP no intervino en el turno de réplica a Bildu, pero sí hizo referencia en su respuesta al PNV, donde dejó claro su desprecio al partido abertzale. "Yo respeto al PNV. A Bildu, no". Después de reclamar al partido que pidiese "perdón" por los crímenes de la banda terrorista ETA y que ayudase a esclarecer los casos sin resolver, quiso dejar claro su posición. "Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario", determinó en su intervención. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, Yo no los quiero".

El candidato a la investidura afeó la acusación que le había lanzado poco antes Aizpurua y quiso dejar claro que "Bildu tiene la patente europea en ser una formación política reaccionaria". "No señorías, como ustedes no hay nadie en España. No mezclen el soberanismo de Bildu con el sobernaismo catalán o gallego. Ustedes no son ni Junts ni ERC ni el BNG, ustedes son otra cosa. Yo entiendo que se rían, se han reído de España durante tanto tiempo y lo siguen haciendo".

"Ustedes siguen llevando condenados de sangre en las listas y nos vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados", censuró el líder del PP, que pasó a dirigirse directamente a las filas socialistas. "Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quienes no piden perdón por el asesinato de tus compañeros de partido, señores del PSOE".

Feijóo se refirió también a las críticas que Aizpurua había lanzado poco antes al "régimen del 78", una "falsa transición" que "supuso mantener todos y cada uno de los pilares que sustentaban el régimen franquista", en palabras de la abertzale. Unas críticas que el líder popular aprovechó para sacar pecho de su defensa de la Transición. "Yo vengo a salvaduardar el régimen del 78, la democracia del 78 la que le permite estar a usted aquí a pesar de todo lo que han hecho. Fíjjese qué grandeza la democracia del 78 que permite que personas como ustedes puedan estar aquí".