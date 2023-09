El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, se subió nuevamente este viernes a la tribuna de la Cámara Baja para resumir el debate de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo. “Resumir a súa investidura é fácil. Interveu todo o tempo que quiso. Moi poucas propostas e ningunha concreta. Ignorou completamente as prioridades da Galiza, descualificou a torto e a dereito, menos a Vox claro, e perdeu a votación. Máis resumido aínda. Chegou, discursou, fracasou”, comenzaba Rego.

"Chegou, discursou, fracasou” Néstor Rego - Diputado del BNG en el Congreso de los Diputados

Para el representante nacionalista, Feijóo “fracasou para todo o mundo menos para a prensa amiga, que certificou o que xa sabíamos, que esta investidura fallada tiña exclusivamente un obxectivo interno que non era outro que se parapeitar frente o fogo amigo que, inevitablemente, comezará a partir de hoxe mesmo”.

“Fracasou tanto que mesmo pareceu sentir saudade do seu tempo como presidente da Xunta, en que cuns medios absolutamente controlados, convén lembralo hoxe, nunca lle facían preguntas incómodas. Tanta saudade que mesmo debeu esquecer que xa non é presidente da Xunta e avanzou un posíbel adianto das eleccións galegas. Non sei que lle parecera ao señor Rueda aínda que xa sabemos que se formou con vostede nunha escola de bos colonizados afeitos a obedecer sempre a Madrid, máis xa llo digo, non se admiten devolucións. Estea tranquilo que do señor Rueda ocupámonos nós. Teña claro que o BNG está pronto para o desafío das eleccións galegas”, añadió.

"Non participaremos nun paripé para consumo interno do PP"

Por último, Rego recordó que el líder popular se quejó el pasado miércoles de que el BNG no quiso reunirse con el PP. Tras ello, respondió que “son unha formación seria”. “Disposición do BNG para falar das solucións aos problemas de Galiza, sempre. Disposición do BNG para participar nun paripé para consumo interno do PP coa participación estelar de Vox, nunca”, declaro.

Asimismo, el diputado del BNG recalcó que “é verdade que esquecer Galiza á hora de gobernar non é exclusivo do PP”. “Teño denunciado moitas veces que as forzas estatais, se lles deixan, o que fan é alternarse na discriminación ao noso país e que iso só muda cando o BNG os forza a facelo. Por iso quedo deixar claro que quen quixera o voto do BNG, terá que comprometerse en serio coa Galiza con máis investimentos, mellores infraestruturas, novos e mellores servizos de transporte público, coa rexeneración das nosas rías, coa resolución da crise industrial e a transición xusta, con máis políticas sociais, cun financiamento máis adecuado e xusto e co fortalecemento do autogoberno. Vostede, non o fixo. Tamén niso fracasou señor Feijóo. Nós o BNG continuaremos traballando para conseguilo”, sentenció.