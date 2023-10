La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, este lunes en el Congreso, sirvió para constatar el abismo que los separa y la dificultad de reconstruir los puentes entre ambos si sigue adelante esta legislatura. El líder de los socialistas se anticipó al discurso de deslegitimación que cree que hará el PP de su futuro Ejecutivo y le reprochó que no reconozca los resultados de las urnas y agite las calles contra él. De hecho, Sánchez le acusó de manera preventiva de promover los pitidos que habitualmente sufre en el desfile militar del 12-O.

Según fuentes del PSOE, Sánchez reclamó al líder de los populares durante el encuentro que respete "la democracia parlamentaria y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de conformar un Gobierno de progreso”. En este marco acusó a los populares de un “intento desesperado de agitar la calle”. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ratificó estas posiciones y fue un paso más allá al situar al PP "buscando enfrentamiento y crispación". El presidente que salga elegido en la hipotética investidura "es el presidente legal y legítimo", subrayó en rueda de prensa desde el Congreso.

Los conservadores se revuelven contra la acusación de calentar la calle. Feijóo recordó a Sánchez en la reunión que el mitin de la plaza de Felipe II, en Madrid, fue un acto en apoyo de su propia investidura como líder del PP y la manifestación de este sábado en Barcelona la convocó Societat Civil Catalana y él fue como un ciudadano más.

En la Moncloa temen que el 12-O vuelvan a ser noticia los abucheos y pitidos contra Sánchez y por eso el presidente del Gobierno le reclamó respeto “a los símbolos nacionales, que son de todos los españoles, y a la fiesta nacional del 12 de Octubre”. También le pidió respeto a la Constitución, por no avenirse a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque Sánchez no insistió demasiado en este dosier, según Feijóo, porque está en funciones. Sobre la fiesta nacional, López vinculó los previsibles abucheos al presidente del Gobierno en funciones a una "instrumentalización" de los populares que les "señalan como el enemigo".

"Lo que le he pedido es que se vaya de cara y que se le pregunte a los españoles lo que nunca se le ha preguntado", dijo Feijóo

El político gallego explicó que vio al secretario general del PSOE "con una absoluta seguridad de que va a ser presidente del Gobierno". "Entiendo que las negociaciones van bien", apuntó. "Cuando uno está tan seguro de su fin es que va a utilizar cualquier medio", añadió en otro momento.

La amnistía, "una equivocación histórica"

Feijóo cree que Sánchez debería dejar pasar su debate de investidura y que se repitieran las elecciones generales para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas sobre tres asuntos que exigen Junts y ERC para apoyar al candidato del PSOE: la ley de amnistía del 'procés', una fiscalidad diferente para Catalunya y el referéndum de autodeterminación. Según contó el líder del PP ante la prensa, Sánchez no pronunció la palabra "amnistía", pero sí defendió de manera general los efectos positivos que cree que puede tener en la sociedad catalana. "Lo que le he pedido es honestidad, que se llame a las cosas por su nombre, que no se busquen excusas, que se vaya de cara y que se le pregunte a los españoles lo que nunca se le ha preguntado", explicó. El político gallego le planteó varias "preguntas concretas" sobre la amnistía, que ve como una "equivocación histórica", y Sánchez, según él, no respondió a "nada".

Pese a los asuntos delicados que se abordaron en la cita, la reunión fue cordial, según Feijóo. De hecho, detalló que Sánchez le ha pedido que, una vez vea revalidado su cargo de presidente del Gobierno, quiere "intentar aproximaciones de diálogo" con el PP.

Horas antes, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Feijóo quiso anunciar oficialmente que recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra una posible ley de amnistía. El expresidente de la Xunta aseguró que considera que esa norma iría contra "el ordenamiento jurídico" y supondría "una involución democrática, una decisión reaccionaria y un fraude electoral masivo".

La ronda de Sánchez para preparar su investidura, que todavía no tiene fecha, seguirá este martes con los portavoces del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), Néstor Rego y Aitor Esteban, respectivamente. El miércoles será el turno de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ERC y ya el viernes, tras la fiesta del 12-O, el presidente en funciones se verá con los representantes de EH Bildu y Junts, dos partidos claves en la alianza que necesita para revalidar su cargo.