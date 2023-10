¿Por qué el Día de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre? Cuando hablamos del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, hablamos de una celebración que, lejos de lo que muchos nos podamos imaginar, no solo es “relativamente reciente”, sino que esta fecha en la que celebramos la Fiesta Nacional “curiosamente comenzó a festejarse en países de Latinoamérica antes que en España”. Así lo asegura a EL CORREO GALLEGO el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé M. Núñez Seixas, quien añade que su origen se encuentra tras el desastre del 98.

¿Cuál es el origen del Día de la Hispanidad?

“En la onda del 98, en España se plantean fórmulas alternativas para renovar el patriotismo español. En ese momento, surge una corriente que propugna una recuperación y reforzar los vínculos digamos políticos y, sobre todo, culturales, con Hispanoamérica, con las repúblicas españolas de lengua oficial castellana, que formasen parte del Imperio español. Son varios intelectuales los que lo propugnan dentro del llamado regeneracionismo, gente como, por ejemplo, el historiador Rafael Altamira o el jurista Adolfo Posada. Un grupo que está principalmente en la Universidad de Oviedo, que plantea que España debe recuperar influencia política en el mundo después de perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas y no debe reconstruir un imperio político como tenían los británicos o franceses, sino digamos que era una especie de imperio espiritual. Todo ello fue acompañado de una vertiente que sería lo que algunos llamaban hispanoamericanismo comercial o económico predicado desde Cataluña con la intención de reforzar lazos económicos y lograr intercambios económicos con los países de habla hispana. Los que más interesaban en aquel momento eran Argentina y México, que eran vistos como mercados potenciales de la industria española”, declara Núñez Seixas.

Otro factor que impulsó el Día de la Hispanidad fue la lengua, el castellano. “Hasta el 98, más o menos, en el nacionalismo español, curiosamente, lo que era el elemento lingüístico, es decir, la idea de que el castellano, la lengua española, era el marcador cultural por excelencia tenía muy poca presencia. Se enfatizaba mucho más en la historia, la religión, el papel de la monarquía, el papel de la voluntad popular… no se prestaba tanta atención al tema del español y eso aumenta a partir de 1998, con el hispanoamericanismo, que hay un poco esta tendencia a decir que tenemos una lengua universal que tenemos que explotar y potenciar, pero con la idea de que España recupere prestigio en el mundo”, comenta Núñez Seixas.

Mientras en España sucedía una especie de redescubrimiento de América, al otro lado del charco, élites conservadoras de algunos estados américanos como Ecuador, Colombia y México pasan a mirar a España con otros ojos. “Desde 1826, desde la emancipación de las diversas colonias de Latinoamérica, ellas no miraban a España y España no miraba hacia ellas, ni siquiera había reconocimiento diplomático. Por ejemplo, España no tuvo embajadores en Buenos Aires hasta 1918. No había embajadas, había cónsules. España estuvo en conflicto en la Guerra del Pacífico contra Chile, Ecuador y Perú. El general Prim participó en una expedición para imponer a un príncipe europeo, a Maximiliano, como emperador de México. No había muy buenas relaciones. España no miraba hacia América, había cierta desconfianza. Las élites criollas consideraban que España era atraso, consideraban que los modelos a emular para ser modernos eran Alemania, Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. Incluso había ciertas tendencias indigenistas, la idea de que había un pasado anterior: aztecas, incas... pero a finales del S. XIX, hay una serie de intelectuales que empezaron a decir que si a algo nos parecemos es a España. De modo que no solo de España se mira a América, sino que de América también se mira a España, y eso se encuentra en la festividad del Día de la Hispanidad”, añade Xosé M. Núñez Seixas.

Todo esto contribuyó a la celebración del Día de la Hispanidad, una festividad que tiene lugar en una fecha para nada casual, el 12 de octubre, el día que el navegante Cristóbal Colón llegó a América. Sorprendentemente, su primera celebración como Fiesta Nacional tuvo lugar en Argentina en el año 1917. “Primero se empieza a celebrar en Argentina cuando el presidente del Partido Radical, Hipólito Yrigoyen, lo declara Fiesta Nacional. Aquello generó un gran cabreo entre los inmigrantes italianos, quienes amparándose en que Cristóbal Colón era italiano, no entendían como se le llamó el Día de la Hispanidad en vez del ‘Día de Colón’ y querían que se celebrase otro día, pero no fue así” , señala Núñez Seixas.

No fue hasta 1918, un año después, que el 12 de octubre pasó a celebrarse en España después de que el Gobierno decretase esa fecha como Fiesta Nacional cada año. Todo ello durante el reinado de Alfonso XIII a petición de los países iberoamericanos, un momento en el que en España existían muy pocas fiestas patrias. Desde entonces el 12 de octubre fue Fiesta Nacional y, aunque dejó de serlo durante el franquismo, la festividad fue recuperada por el socialista Felipe González a pesar del debate que se abrió para que ésta se celebrase el 6 de diciembre, el día de la aprobación de la actual Constitución.

Desfile militar el Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad es una fecha en la que no puede faltar el ya tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas Españolas, desfile que se estableció por ley mediante Real Decreto siendo Felipe González presidente del Gobierno, concretamente en el año 1987. Todo ello, se realizó, como bien señala Núñez Seixas, con el propósito de mover el desfile del 1 de abril, que “tenía reminiscencias franquistas”, pero también, tal y como refleja la ley, para “realzar en lo posible” la conmemoración de la Fiesta Nacional de España y “buscar en la misma la plena integración de todos los elementos históricos y culturales que conforman la nación española”.

¿Día de la Hispanidad o 'Día de la Raza'?

Por otro lado, tal y como asegura Xosé M. Núñez Seixas, el primer nombre del Día de la Hispanidad fue el de ‘Día de la Raza’, sin embargo, todo cambia tras la Segunda Guerra Mundial. “El término raza se utilizaba de manera ubicua y no tenía el significado de hoy en día. Se hablaba de raza para referirse a cultura, grupo étnico o nacionalidad. Se hablaba de raza hispánica al igual que se hablaba de raza anglosajona o de raza germánica. Después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que pasó en el Tercer Reich, el término raza se empleó de manera mucho más cautelosa y el ‘Día de la Raza’ pasó a llamarse Día de la Hispanidad”, destaca.