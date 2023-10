O lucense José Ramón Gómez Besteiro intervirá no Comité Federal que o Partido Socialista celebra este sábado despois da súa proclamación como candidato do PSdeG á Presidencia da Xunta nas primarias recentemente celebradas pola formación en Galicia.

O Comité Federal, órgano do que polo momento non forma parte Besteiro, que é deputado no Congreso pola provincia de Lugo e integrante da comisión do PSOE que negocia cos grupos para a investidura de Pedro Sánchez, dará a palabra ao socialista lucense tras ser proclamado candidato e tendo en conta que un dos puntos da orde do día é a ratificación dos aspirantes ás eleccións autonómicas de Galicia e Euskadi.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes socialistas, a cita tamén servirá para trasladar a convicción do PSdeG de "tomarse en serio" a próxima convocatoria electoral galega e facer un "peche de filas" ao redor do seu candidato.

Precisamente, os socialistas galegos xa escenificaron o pasado sábado a "unidade interna" en torno a quen foi delegado do Goberno e líder da formación entre 2013 e 2016 nun acto no que participou a vicepresidenta do Goberno Nadia Calviño e o poder municipal da formación, coa asistencia dos rexedores de Vigo, Abel Caballero; A Coruña, Inés Rey; e Lugo, Lara Méndez, entre outros.

Con Besteiro como cabeza do proxecto, os socialistas galegos aspiran a pór fin ao ciclo do PP en Galicia nas que serán as primeiras eleccións autonómicas nas que os populares terán a Alfonso Rueda como candidato á Xunta e nun terreo no que o propio Sánchez manifestou o seu desexo de "darse o gusto" de gañar a Feijóo na súa comunidade.

Con este obxectivo, o PSdeG, co seu candidato definido, empeza a mobilizar internamente ao partido de cara á cita coas urnas que se prevé celebrar en Galicia o próximo ano cunha mensaxe de unidade interna e de alternativa cun proxecto sólido de goberno para a comunidade.

Comité federal

Entre os asuntos que se abordarán no encontro, o propio presidente do Goberno e líder socialista, Pedro Sánchez, anunciou que o Comité Federal do PSOE vai preguntar á militancia se avala os acordos cos partidos cos que está a negociar a amnistía para a súa investidura.

Ademais, sinalou que na súa intervención no Comité exporá a súa posición "sobre os distintos aspectos que afectan o proceso de investidura" e mostrouse convencido de que o resultado da consulta será favorable aos pactos.

Adiantouno na súa comparecencia desde Bruxelas despois da reunión do Consello Europeo, onde explicou que esta consulta se sumará á que estaba prevista sobre o acordo de Goberno de coalición entre PSOE e Sumar.