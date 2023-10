Mientras Pedro Sánchez parece que ultima las negociaciones con sus socios para poder presentarse al debate de investidura, Santiago Abascal ha decidido presionar a su socio en las derechas, Alberto Núñez Feijóo, con el delicado asunto de la inmigración irregular. El presidente de la ultraderecha reclamó este lunes a sus diputados y concejales que gobiernan en territorios de toda España en coalición con el PP que se "opongan" al reparto de los cientos de inmigrantes africanos que están llegando desde hace dos semanas a las costas de Canarias. En estos momentos, ambos partidos gobiernan juntos en más de 140 municipios, incluidas cinco capitales de provincia (Burgos, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real) y en las comunidades de Illes Balears, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana.

En una breve comparecencia ante la prensa en la que no respondió preguntas de los periodistas, Abascal dijo que no quiere que esos gobiernos locales y autonómicos "sean cómplices" del Gobierno de Sánchez y por eso deben rechazar acoger a las personas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está distribuyendo por la Península para aliviar la presión asistencial que está gestionando el Ejecutivo canario. Vox puede llevar esa iniciativa a los plenos vía mociones para que sean votadas y así retratar al PP.

El líder de la ultraderecha acusó al Gobierno central de promover la inmigración "ilegal" por "contribuir" al 'efecto llamada' financiando a las organizaciones no gubernamentales que, dijo, colaboran con el tráfico de seres humanos. En un mensaje claramente xenófobo, en el que volvió a utilizar términos como "avalancha" o "invasión", el líder de Vox apuntó que, si finalmente su partido no consigue impedir el acogimiento de los inmigrantes en los territorios en los que gobierna en alianza con el PP, sus cargos exijan al Ministerio del Interior un refuerzo de seguridad en esas localidades.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, compareció ante la prensa poco después, y fue preguntada sobre qué le parecía la petición de Abascal, pero esquivó la respuesta porque no conocía, dijo, el detalle de lo que quería hacer el presidente de Vox. La número dos del partido se centró en la exigencia de solicitar más "coordinación" con las comunidades autónomas. "Esto no es una cuestión fácil ni compete a un solo ministerio, requiere una política en origen y es lo que está faltando para afrontar esta crisis migratoria (...) Y de esto a Pedro Sánchez no le hemos escuchado decir ni mu", añadió.