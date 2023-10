Las comunidades judías en España consideran que las declaraciones de algunos miembros del Gobierno español en funciones son antisemitas y reclaman que los políticos difundan mensajes de paz y con soluciones, ante lo que denuncian como una "eclosión" del antisemitismo en el país.

En concreto, reprochan manifestaciones en las que se afirma que Israel comete crímenes de guerra, por parte de ministras en funciones como Yolanda Díaz y Ione Belarra, ambas de una coalición de izquierda. "Existe una gran preocupación en la medida en que estas manifestaciones están incidiendo muy negativamente en la vida de la comunidad judía, (...) porque lo que ha ocurrido hacía años que no pasaba en España", lamentó el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquen, en un acto en Madrid.

"Lo que ha ocurrido en las últimas semanas hacía años que no pasaba", con ataques contra un hotel porque el dueño es israelí, pintadas en casas y un incidente en una sinagoga, en distintas partes de España, advirtió.

El representante de las comunidades judías en España destacó que tras la reunión con el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, la voz del Ejecutivo "era clara y tajante". Pero "lamentablemente parte del Gobierno tiene una postura distinta y desproporcionada y que no aporta nada a la solución y crea una situación tensa en la comunidad judía", subrayó.

Para el responsable del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, hay una "eclosión y una emergencia tremenda de antisemitismo" tras el conflicto entre Israel y Hamás, sobre todo a través de redes sociales, y por lo que reclamó prudencia y responsabilidad a políticos y a medios de comunicación en la utilización del lenguaje. "No tengo ninguna duda de que son constitutivas de antisemitismo", aseguró Benzaquen, en relación con declaraciones de Belarra, de Díaz y de otros políticos que hablan de genocidio de Israel en Palestina, aunque no se plantean denunciarlo, sino que se trata de "un reproche".

"No tenemos ningún problema de que se exprese la solidaridad con el pueblo palestino o se critique una política de un país o que la gente se movilice por la paz, ninguno de los presentes queremos ni guerras ni violencias", añadió. Ibarra reclamó también "prudencia en las declaraciones asumidas por España y por la UE" y cuestionó que no haya una diferenciación "de Israel como país, una cosa es el Gobierno y el Ejército y otra es el conjunto del país; si esa disociación no se hace, estamos demonizando y estigmatizando a toda la comunidad".

Ambos participaron en la presentación del Informe sobre el Antisemitismo en España 2022 del Observatorio Antisemitismo, integrado por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia.