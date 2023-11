Podemos alumbra hoy una nueva "hoja de ruta" para esta legislatura, en la que mantiene todas las tesis que tomó de manera unilateral la cúpula del partido a la hora de relacionarse con Yolanda Díaz. El documento que se presenta este sábado, que ha sido objeto de debate en el partido desde que se presentó hace mes y medio, no ha registrado ningún cambio significativo y mantiene intactas las tesis con las que partía la cúpula de Ione Belarra, consistentes en rechazar cualquier acercamiento a Sumar, remarcar la independencia, reivindicar libertad de voto esta legislatura y evitar cualquier autocrítica en las duras negociaciones para integrarse en la coalición.

El partido ha organizado este sábado un acto en el Círculo de Bellas Artes en que intervendrá la plana mayor del partido y donde se anunciarán los resultados de la consulta a sus inscritos para avalar este documento político. Un texto que, defiende el partido, ha sido el resultado de más de dos mil aportaciones de inscritos pero cuyo diseño final ha sido estrictamente pilotado por la dirección a base de admitir o rechazar enmiendas.

El 'filtro' de Podemos

El resultado es que sólo se han admitido aquellas aportaciones que ya iban en consonancia con las ideas con las que partía la cúpula de Podemos, consistentes en descalificar a Yolanda Díaz, criticar sus posiciones y llamar a la ruptura con Sumar, mientras que han sido rechazadas aquellas enmiendas donde se cuestiona el papel de Podemos en estos últimos meses. Un tiempo en que la cúpula tomó las riendas políticas y evitó abrir un debate sobre cómo abordar el acercamiento a Sumar.

En un informe, la secretaría de Organización de Podemos de Lilith Verstrynge detalla el proceso de debate, con el número de enmiendas presentadas y rechazadas. Uno de los apartados donde ha habido más polémica ha sido en el capítulo de alianzas, concretamente en lo referido a la relación de Sumar, donde se han descartado una de cada cinco aportaciones.

Pero la relación con Yolanda Díaz atraviesa todo el documento político, en cada uno de sus apartados. En este contexto, e resulta revelador atender a las enmiendas aceptadas y descartadas. El contenido de cada una de ellas da cuenta de cómo las distintas reflexiones han sido incluidas o desechadas en función de si iban en consonancia con los planteamientos previos de la dirección, con el objetivo de apuntalar la hoja de ruta que se ideó en un primer momento y que no ha hecho más que salir reforzada tras dos meses sometida a supuesto debate. Un proceso del que ha salido sin que se haya producido ningún cambio sustancial en las tesis iniciales.

"Con Sumar nunca mais"

Este documento explicativo, donde reproduce todas las aportaciones, también explica que se han rechazado todas las aportaciones que contienen insultos o que no van en línea con Podemos. Entre las aportaciones que han sido aceptadas, hay críticas de todo tipo hacia Yolanda Díaz.

"No nos representa, no sólo no ha conseguido ampliar los resultados sino que se ha conducido de una manera desleal e interesada, estamos peor que antes", señalaba un comentario que sí fue aceptado por el partido para incluirse en la redacción del texto.

"Estamos asistiendo con perplejidad a un acercamiento de Sumar al PSOE, a la adopción por parte de Yolanda Díaz de un perfil bajo que en nada nos representa. Yo por mi parte os digo: con Sumar nunca mais", insiste otra enmienda que sí ha sido aceptada por la dirección de Podemos para integrarse en la hoja de ruta morada, dentro de las enmiendas presentadas al apartado de Alianzas y coaliciones.

Críticas y peticiones de ruptura

En este mismo apartado hay multitud de consideraciones respecto a Sumar y Díaz, con muchas críticas que han sido aceptadas por el aparato, como una enmienda en la que pide "pagarles con la misma moneda. Nos han ninguneado tanto PSOE como Yolanda". En otra de las sugerencias, que también ha sido consideradas y aceptadas por la organización, se reclama "analizar la posibilidad de salir de la Coalición Sumar y volver a tener entidad propia. Esta coalición no suma, divide y si seguimos en ella perderemos nuestra identidad, nuestros principios y no quedarán ni las cenizas para reactivarnos".

En este apartado, las aportaciones aceptadas que piden la ruptura con Sumar son recurrentes. "Un desastre. Hay que salirse de ella [la coalición] cuanto antes. Ha sido copada por centristas menos fiables que el PSOE", destaca una de ellas. "No perder de vista la autonomía e incluso la ruptura con ella si no se cumplen unos mínimos de respeto y protagonismo", apunta otro militante. "La coalición Sumar ha sido un verdadero fracaso. Soy de la idea de "más vale solo que mal acompañado", es otra de las reflexiones asumidas por la formación.

"Podemos debe ir en solitario o coalición con EH Bildu o ERC", es otra de las aportaciones, y no es la única. En el documento donde se exponen todas las propuestas admitidas y rechazadas son numerosas las referencias a estos partidos nacionalistas para establecer lazos más allá de la sintonía parlamentaria que han demostrado en las pasadas legislaturas.

Portazo a la crítica

Pero si las tesis que han sido asumidas por Podemos son sintomáticas, más reveladoras resultan las enmiendas que han sido rechazadas por la ejecutiva morada: aquellas que ponen en cuestión la batalla declarada por el partido a Yolanda Díaz y las que alaban a la líder de Sumar. "Quizás nuestras relaciones con otros partidos deben ser más relajadas, y aunque no podemos dejar de diferenciarnos, no debemos hacer de ello una guerra continua", apunta una de las aportaciones rechazadas.

Entre las enmiendas rechazadas por Podemos, destacan aquellas que piden sin ambages la construcción de un frente amplio: "Apostamos de manera tajante por la participación de PODEMOS en el proceso de construcción de la unidad popular de la izquierda, de manera activa y generosa", es una de las reflexiones que han sido excluidas, como la que pedía "participar solidariamente en Sumar como herramienta para ser más y para ser mejores."

"Es indispensable establecer una nueva estrategia que permita la unidad de todo el espacio del cambio. Si nos quedamos solos no haremos nada y cada vez más seremos irrelevantes", apunta otra de las propuestas rechazadas. "Debe despejarse en este documento las insinuaciones y menciones a la posibilidad de una ruptura o confrontación, lo cual no es obstáculo para que se solicite respeto a nuestra organización", es otro de los apartados desechados.

"Política de confrontación"

Cualquier cuestionamiento a la estrategia de Podemos también ha sido rechazado por el partido en este proceso de "debate". Entre las propuestas descartadas por la ejecutiva está la de la solicitud de cambiar "la política comunicativa actual de confrontación" que "está conduciendo a una polarización y división creciente".

"No fuimos capaces de ampliar nuestra base militante y eso debe llevarnos a una profunda reflexión. No es suficiente adjudicarlo al acoso mediático y judicial. Debemos revisar nuestra forma de relación con la ciudadanía", es otra de la autocrítica que han planteado los militantes, a la que también ha dado portazo el partido. "Debería analizarse por qué la negociación de Podemos con Sumar no se llevó bien", es parte de otra enmienda también rechazada.

Referencias a Irene Montero

El documento final de Podemos ensalza a Irene Montero y le garantiza un papel político más allá de que sea o no ministra, al tiempo en que la describe como "líder indiscutible". Un papel que es puesto en cuestión en varias enmiendas que también han sido desestimadas.

Así, Podemos rechaza una enmienda que ensalza a la líder de Sumar y reclama rebajar el papel de la ministra de Igualdad en funciones: "No considero a Irene Montero una líder indiscutible", apunta esta aportación, donde también se defiende que "Yolanda sigue siendo la mejor candidata a la izquierda del PSOE”, señala este texto, que tampoco ha pasado el filtro de la Secretaría de Organización morada.

"No considero a Irene Montero una líder indiscutible", "Yolanda es la mejor candidata", son algunas de las enmiendas rechazadas

Entre otras críticas, una de ellas pide evitar personalizar el movimiento feminista en Irene Montero y reclama "que el Feminismo no se focalice en una sola persona, que se haga extensivo a todo Podemos de una manera cerca y que impregna a la organización". "Es necesario replantear el feminismo como algo clave y transversal en todas las políticas de Podemos, pero no el eje central del "ruido" de Podemos, ya que está creando una gran desafección entre militantes", reseña otra de las propuestas excluidas.

También hay críticas por la gestión de la crisis del sí es sí, que provocó más de un millar de rebajas de penas a violadores. En estas reflexiones se censura la actitud de Montero al rechazar la reforma de la norma. "Si se ha cometido dicho fallo, hay que corregirlo en el menor tiempo posible y pedir disculpas. Podemos se propuso no ser como el resto de partidos políticos y al final ha caído en esa contradicción al no querer reconocer sus errores y echar las culpas siempre a los demás". Esta propuesta, como las anteriores, no fue aceptada por Podemos para su documento final.