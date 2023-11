Tras muchos días de silencio, el expresident Quim Torra ha decidido dar su opinión sobre los pactos alcanzados por ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluyen también la ley de amnistía. Coincidiendo con el inicio del pleno en el Congreso de los Diputados, Torra ha tachado estos acuerdos de "enmienda a la totalidad" al 'procés'. A pesar de alegrarse para los beneficiados de la amnistía, el expresident asegura que la aprobación de esta norma "no es ninguna victoria" porque se fundamenta en la Constitución.

"El 'procés' iniciado el 2015, que quería dejar atrás la Cnstitución, ya no es lo que se propone", lamenta Torra. Además, asegura que la firma de estos pactos es la "constatación" de que ERC y Junts han optado por el "sobreseimiento de todo aquello que la mayoría del pueblo de Cataluña se proponía hacer en 2015", cuando se celebraron las elecciones al Parlament que Junts pel Sí presentó como plebiscitarias.

Así, en un artículo colgado en su blog, Torra asegura que la vía unilateral no tenía "marcha atrás" y que el objetivo de no era "presionar a España" para ganar algo, sino "defender la independencia". "Llevado el país a este extremo, no había marcha atrás posible", continua el escrito.

En este sentido, lamenta que Junts -partido con el que fue president, pero en el que no milita- proponga hacer un referéndum "acordado con el Estado y de acuerdo con lo que establece la Constitución por la vía del artículo 92", ya que considera que la única manera de salir "de la jaula constitucional es por la vía democrática y unilateral". "Con 'seguridad jurídica' sí, pero nunca sometidos a la Constitución", remacha.

Además, critica que se hayan pactado hasta tres mesas de diálogo -la de gobiernos, la del PSOE con ERC y la del PSOE con Junts-, pero que solo las que son entre partidos tengan "verificadores internacionales". Con todo, se muestra preocupado también por si "algún represaliado puede quedar excluido" de esta norma de exoneración, por el hecho de que "no se devuelvan la multas pagadas" o que "no se incluya la 'lawfare'", y recuerda que no hay "garantías" de que los tribunales no parar la ley.