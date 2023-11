Pedro Sánchez se envolvió en una gran bandera de España proyectada en el acto donde se proclamó como candidato a la Moncloa en junio 2015. Entonces, quería marcar distancias con la radicalidad de un emergente Podemos y disputar al PP el perfil de moderación e institucionalidad. El pasado domingo, la bandera de España volvió a proyectarse tras Pedro Sánchez en un mitin celebrado en Madrid donde la organización repartió banderas rojigualdas entre los 9.000 asistentes para mezclarlas con las europeas y las del partido. Tras el pacto con Junts y las formaciones soberanistas, el PSOE quiere reforzar su perfil moderado e institucional. Visibilizarse como un partido sistémico frente al machacón “España se rompe” que repite la oposición conservadora por sus acuerdos de investidura.

La bandera se ha incorporado a la imagen corporativa del partido con el lema de ‘España avanza’ y seguirá acompañando a Sánchez y las siglas “con normalidad”, según aseguran fuentes de Ferraz. Las encuestas reflejan el desgaste de la ley de amnistía incluso entre los propios votantes del PSOE. Según la Encuesta Política de España de GESOP para Prensa Ibérica, dos de cada tres votantes rechazan la polémica norma y entre los votantes del PSOE hay una palmaria división.

En Moncloa calculan que la norma tardará entre cuatro y cinco meses en aprobarse en el Congreso, por lo que tanto el desgaste como la tensión social no tienen visos de remitir; prolongándose en el contexto de las elecciones europeas, que amenazan con ser un plebiscito sobre la amnistía. La cita electoral de las europeas, en la que los socialistas reconocen grandes dificultades, estará precedida por vascas y quizás también las gallegas.

Para mitigar este desgaste y contrarrestar las acusaciones de PP y Vox se apuesta por “lucir la bandera”. Transmitir que los socialistas defienden la unidad de España e incluso darle la vuelta a los argumentos de la oposición, que los sitúan fuera del marco de la Constitución. “No necesitamos motivaciones ni excusas para lucir la bandera”, indican desde Ferraz en referencia al PP para añadir que “la única diferencia es que nosotros usamos la bandera de todos”. “La bandera constitucional, que es la que nos representa a todos los españoles”, matizan las mismas fuentes.

Batalla cultural

Un matiz que realizan frente a las banderas que se han visto en las protestas frente a las sedes del partido: “Ni recortamos partes, ni hay aves en la misma, ni insignias inspiradas en símbolos nazis”. De ahí que insistan también en que el PP se está “mimetizando” con Vox y que incumple la Constitución al bloquear la renovación del CGPJ.

El recurso es dar la batalla cultural para no regalar la bandera “de todos” al PP, que seguirá alimentando las protestas contra la amnistía y los pactos de investidura. El propio Sánchez reivindicó en el mitin del pasado domingo que "me encanta ver banderas de España aquí porque nosotros también somos España". La presencia no fue fortuita, pues fueron repartidas a los asistentes por parte de la organización, y el presidente del Gobierno lo aprovechó para contraponer su idea de España a la de la oposición.

Una España que definió como un país abierto y tolerante; feminista y ecologista; amante de la paz y la justicia social. Todo ello en contraposición a dirigentes como "Trump, Bolsonaro y Milei", que incluyó en el mismo paquete con Feijóo y Abascal. El PSOE tiene necesidad de reafirmarse en la defensa de España frente a las críticas de la oposición de “fraude electoral” o “traición” y reconciliarse con su votante más moderado y centralista, aseguran.

Pedagogía y "tranquilidad"

La amnistía como un medio para el fin de “cuatro años más de avances sociales de un gobierno progresista”. Precisamente, este es el principal argumento en la fase de pedagogía en la que está inmerso el partido en sus territorios. La amnistía como herramienta para poner en marcha su hoja de ruta, además de profundizar en la "convivencia".

Moderación e institucionalidad, con la bandera de España como elemento de credibilidad, que se busca reforzar al confrontar la “gestión frente al insulto”. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía en que ante las críticas de trazo grueso, “por nuestra parte no vamos a perder la calma ni discurrir por la senda del insulto y la crispación”.

En la misma línea, el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz del PP en el Congreso ha reafirmado la tesis de Moncloa de que los populares se alejan de la moderación y “optan por la línea dura”. “Sigue mimetizándose con Vox”, señalaban fuentes de la Moncloa. La estrategia del Gobierno pasa por bajar la pelota, llamar a la calma frente al "ruido" de la oposición y las críticas subidas de tono. "Keep calm and carry on", resumió el propio Sánchez en su mitin del pasado domingo donde se lanzó la nueva identidad corporativa con protagonismo de la rojigualda.