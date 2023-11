El Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, que medió en la negociación del fin de la banda terrorista ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es la figura del verificador internacional para garantizar el acuerdo entre el PSOE y Junts, según ha adelantado 'El Español'.

Esta entidad se sentará a la mesa este sábado en Ginebra entre los representantes socialistas, encabezados por Santos Cerdán, y los de Carles Puigdemont, que liderará Jordi Turull.

El citado medio explica que Zapatero "ha sido pieza clave en el acercamiento entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont". La fundación mantendría una "estrecha relación" tanto con Javier Solana --presidente de honor de Henry Dunant-- como con el expresidente socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves de nuevo la figura del verificador internacional pactada por PSOE y Junts, insistiendo en que se trata de un "mecanismo excepcional" para facilitar el diálogo y eventualmente el acuerdo, al tiempo que no ha querido confirmar que la primera reunión con los de Carles Puigdemont se vaya a producir en Ginebra este sábado.

"Si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos", ha dicho en una entrevista en TVE. "Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación porque eso significará que hemos construido una confianza" que "honestamente", ha reconocido, no tener actualmente de forma "completa ni total".