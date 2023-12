El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado este domingo con su homólogo israelí, Eli Cohen, en plena crisis diplomática desatada por Tel Aviv tras llamar a consultas a su embajadora en Madrid como represalia por las críticas de Pedro Sánchez a su ofensiva en Gaza.

"Con Israel tenemos las mejores relaciones. De hecho, este domingo he hablado con él [Eli Cohen] y la embajadora [Rodica Radian-Gordon]", ha dicho el jefe de la diplomacia española antes de entrar en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la guerra en Gaza. "La conversación que tuvo el presidente del Gobierno con el ministro Benny Gantz o la que yo he mantenido con mi colega Eli Cohen la semana pasada indican que todos estamos interesados en mantener a relaciones de amistad, por supuesto cada uno manteniendo su postura", ha dicho.

Albares no ha querido, a preguntas de los periodistas, desvelar si se está planteando aplicar la reciprocidad diplomática y llamar también a consultas (retirar temporalmente) a la embajadora española en Israel, Ana Sálomon.

El ministro ha defendido la postura que, junto al presidente Pedro Sánchez, ha sostenido desde los ataques del 7 de octubre de Hamás contra territorio israelí, con al menos 1.200 muertos. Primero, condena a Hamás. Segundo, petición a Israel de que respete el derecho internacional en su ofensiva en Gaza. Las leyes de la guerra prohíben los ataques indiscriminados contra objetivos civiles como viviendas, panaderías o mezquitas, salvo excepciones muy concretas y que deben ser justificadas.

"Los palestinos necesitan la esperanza de un Estado, y los israelíes garantías de seguridad", ha dicho el ministro. Un Estado viable "con capital en Jerusalén Oriental" en el que "por fin puedan vivir en paz y en seguridad".

Ha insistido en calificar a Hamás como "grupo terrorista", y ha dicho que no representa a los palestinos. Ha pedido a los partidos presentes en el Congreso que le sigan en la propuesta de creación de un Estado palestino para detener el ciclo de la violencia. "No más muertes de palestinos inocentes [...] No más niños muertos, israelíes o palestinos. Los palestinos necesitan un horizonte de paz, y eso es un Estado propio. Trabajemos por ello, esa es la propuesta que traigo hoy a esta cámara", ha concluido el ministro.

Críticas del Partido Popular

"Su Gobierno trivializa la política exterior", le ha respondido Esteban González-Pons, del Partido Popular. "Su política es opinadora, y no es de Estado".

El popular sí ha coincidido con Albares en que "Hamás no es Palestina y mucho menos representa al pueblo de Gaza". Reconoce que "el alma se rompe ante tanto dolor" palestino. "Debemos impulsar a Israel para que contenga la ira y no caiga en la trampa del agresor. Pero lo que perseguimos es la destrucción de las infraestructuras que usa Hamás para evitar que el 7 de octubre vuelva a repetirse. No discutiremos sobre el qué. Los terroristas deben ser destruidos", ha añadido.

También ha pedido a Albares que, cuando la embajadora de Israel vuelva a España, le pida que traiga la información que ha pedido el juez del caso Pegasus sobre el espionaje al móvil de Pedro Sánchez. Tel Aviv se ha negado a cooperar.

Albares ha reprochado, durante su réplica, que al PP le falte "humanidad" y que no hayan mencionado siquiera "el derecho internacional humanitario", como hicieron durante la guerra ilegal de Irak. "No tienen sentido de Estado con la política exterior", ha clamado el jefe de la diplomacia española.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha acogido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores por doble petición, propia y del Grupo Popular. El PP había pedido la comparecencia de Albares para que "exponga la valoración sobre el ataque terrorista que ha sufrido Israel, la situación en la que se encuentran los españoles en la región, las líneas de acción" que tomará el Ejecutivo y "cómo afecta a nuestra política exterior este conflicto". No había referenciaalguna en su petición a la situación de los palestinos de Gaza.

Activistas pro-palestinos en el Congreso

Dos activistas pro-palestinos han interrumpido este martes la comparecencia de José Manuel Albares para explicar la posición del Gobierno sobre la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Han desplegado una bandera palestina en el graderío, entre gritos contra Israel. El equipo de seguridad del Congreso los ha expulsado.

"Sois cómplices del genocidio del pueblo palestino", ha gritado una mujer de mediana edad, mientras era agarrada por uno de los ujieres del hemiciclo. "¡Abajo el sionismo!", ha gritado su compañero, que se ha resistido y ha sido expulsado a la fuerza.

Grupos como el Comité de Apoyo a la Causa Árabe piden al ministro de Exteriores que pase de las palabras a los hechos y lleve a cabo una serie de medidas. Primero, "suspender el comercio de compra venta de armas, y relaciones securitarias; segundo, prohibir el comercio de España- con los asentamientos; tercero, sancionar a las empresas que lo incumplan, por ejemplo, impidiéndolas que participen en concursos públicos o subvenciones, que participan en la colonización del territorio palestino ocupado". Solicitan también reclamar indemnizaciones por los bienes financiados por España y sus ONG, destruidos o embargados por Israel. Y que España presione a la Unión Europea para pedir la suspensión del Acuerdo Preferencial UE-Israel, no hacer maniobras militares en la OTAN donde participe Israel y retirar la nacionalidad española a residentes en las colonias ilegales.