“A lei de amnistía é un avance democrático importante no réxime do 1978, que ten, sen dúbida, severos déficits dende o punto de vista democrático”. Con estas palabras arrancaba su intervención este martes durante el primer pleno de la XV legislatura -marcado por el primer debate de la ley de amnistía- el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego.

Para el representante nacionalista, la ley de amnistía “non é unha decisión que afecta só aos independentistas cataláns”, sino “ao conxunto da cidadanía do Estado español porque supón un paso democrático na desxudicialización da vida política”. “Os conflictos políticos deben ser resoltos pola vía política e nunca pola xudicial”, añadió.

Tras esta afirmación, Rego acusó al PP “de ser especialista en negar calquera avance en democracia no recoñecemento de dereitos tanto individuais como colectivos e en meter aos xuíces en política, especialmente ao servizo das súas políticas” poniendo como ejemplo la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno de Mariano Rajoy entre los meses de octubre de 2017 y junio de 2018 para obligar a Cataluña al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales, así como para proteger el interés general de la nación. “A aplicación do artigo 155 foi un profundo erro político que certificou o carácter autoritario e centralista do Estado español e do Goberno de Mariano Rajoy e demostrou a súa incapacidade para buscar unha solución democrática e pactada ao conflicto de soberanía solicitado en Cataluña que tomase como base a vontade maioritaria do pobo catalán”, declaró.

Asimismo, el diputado del BNG cuestionó a los populares de “utilizar o tan vanido argumento de que a amnistía non cabe na Constitución”. “Xa sabemos que non é verdade e convén lembrar que non é a primeira vez que o PP utiliza este argumento falaz. Así foi co aborto, co matrimonio igualitario, así foi con todas as normas que recoñecían novos dereitos e implicaron avances e que o PP levou ante o Tribunal Constitucional alegando a súa constitucionalidade. O PP representa o pasado, fracasou sempre, como fracasará agora. Lawfare fóra”, sentenciaba.