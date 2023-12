El primer pleno de la XV legislatura quedará marcado por la amnistía. La proposición de ley registrada por el PSOE hace casi un mes ha sido la primera en debatirse este martes como pago a ERC y Junts por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas, antes las críticas feroces del PP, han defendido la iniciativa para "desinflamar" el conflicto catalán y han reivindicado que es "más transparente" que los indultos porque los vota el Congreso. Esta noche, tras una sesión que se prevé maratoniana, el bloque de la investidura dará su visto bueno a que empiece la tramitación de la norma.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de defender la proposición de ley orgánica de amnistía. "Hoy los socialistas venimos a explicar, a decir el porqué de las cosas", ha arrancado antes de reivindicar la medida de gracia como "un paso para seguir avanzando" en la "desinflamación" del conflicto político en Cataluña. Así, en varias ocasiones ha defendido que su encaje que "es excepcional, pero no es inconstitucional", algo que no tenían tan claro hace unos meses. "La amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar. Es sacar conclusiones para resolver problemas", ha continuado, respondiendo a uno de los principales eslóganes de los populares.

No solo eso. López ha esgrimido que la Constitución no impide la amnistía: "No la incluyó, pero tampoco la excluyó". Y, por último, ha aseverado que esta norma "tiene muchas más garantías" y es "más transparente" que los indultos porque estos dependen solo del Gobierno y la amnistía "pasa por el debate abierto con luz y taquígrafo" en el Congreso. Lo que sí ha admitido es que esta iniciativa no estaba en el programa electoral del PSOE, pero porque "nunca han venido ni vendrán en los programas electorales las medidas que pactas con otros partidos". "¿Me pueden decir ustedes cuál es su alternativa?", ha cuestionado López a la bancada del PP.