Pedro Sánchez ha querido cerrar el círculo. El presidente del Gobierno prometió hace 10 años que impulsaría la reforma de la Constitución para retirar el término "disminuido". Lo hizo desde las instalaciones de Ilunion, el proyecto empresarial de la ONCE, a donde ha vuelto este jueves horas antes de que el Congreso aprobara la tercera reforma de la Carta Magna, esa que elimina el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" y refuerza los derechos de este colectivo. La modificación se ha aprobado casi por unanimidad. Rompiendo ese consenso en un día histórico solo se ha posicionado Vox que, lejos de abstenerse, como anunció, ha votado en contra.

Al compromiso de Sánchez de hace 10 años se ha unido la voluntad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras años de intentar trasladar el entendimiento de socialistas y populares a la Constitución, ambos dirigentes cerraron un acuerdo a finales de diciembre para dignificar a las más de 4.300.000 personas con discapacidad en España. La modificación más conocida es que se elimina la referencia a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" para sustituirla por "personas con discapacidad", pero los cambios van más allá.

El nuevo texto, que será aprobado definitivamente por el Senado la próxima semana, establece que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles". También se añade que "fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca" y que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Sánchez aplaude la reforma

"Reconocemos jurídicamente que la discapacidad no impide el pleno ejercicio de la autonomía personal. Son, al contrario, el entorno, las barreras, los obstáculos los que condicionan la libertad de más de 4 millones de personas", ha reivindicado Sánchez antes de aplaudir la primera reforma de la Constitución en 45 años con "un contenido netamente social". No obstante, Sánchez ha admitido que "toca convertir las palabras en hechos y los derechos en realidades". Una consigna que han expresado muchos de sus socios, reclamando más ayudas para las personas con discapacidad.

El jefe del Ejecutivo también ha aprovechado para lanzar un mensaje al líder del PP: "Todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general. Así que nunca lo olvidemos porque por encima de cualesquiera otros intereses legítimos, lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente".

La disputa

Durante el debate se han escuchado críticas de muchos de los grupos parlamentarios a la reforma exprés impulsada por PP y PSOE. No por el contenido, que todos han aplaudido, sino por las formas. El texto que consensuaron los dos grandes partidos no se negoció ni compartió con el resto de partidos y, además, populares y socialistas se han aliado para inadmitir a trámite todas las enmiendas presentadas porque no versaban sobre el artículo 49. Tanto las enmiendas del PNV como las de Sumar fueron así rechazadas.

"Se nos negó la participación al inicio de la propuesta. Luego se decide que la reforma constitucional se haga por la vía de urgencia y en lectura única, impropio de una reforma constitucional por sencilla que sea, con menos garantías de una ley ordinaria (...). Y también se nos niega ahora el debate parlamentario de las enmiendas", ha denunciado el diputado del PNV Mikel Legarda, antes de tildar todo de "atropello antidemocrático".

También lo ha criticado la diputada de Compromís Águeda Micó: "El PP y el PSOE no han permitido que una enmienda que presentamos (...) no se pueda debatir". El pasado miércoles, al conocer la noticia, ya anunció que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La sombra del día

La única mancha que ensombrece este día la ha puesto Vox. La formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal ha sido la única en oponerse a una reforma que el colectivo de personas con discapacidad lleva años reclamando. Los ultras anunciaron que se abstendrían, pero han acabado votando 'no' porque la propuesta venía impulsada por el PSOE y, sobre todo, por la mención que se hace a las "necesidades específicas de las mujeres". En un comunicado explican que se consagra la "desigualdad".