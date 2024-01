El PP pedirá a la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Pegasus poder tener acceso al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a toda la información que le robaron con este programa espía. Así lo ha anunciado el vicesecretario institucional del partido Estaban González Pons en una conferencia este martes en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Pons ha reprochado que el objetivo de esta comisión solo es investigar el espionaje a los independentistas y ha considerado más grave que se robaran hasta 3 GB de información del móvil del presidente. También ha anunciado que si la petición no prospera en el Congreso, la vehicularán a través del Senado.

Todo ello en un acto en la capital catalana donde ha cargado contra las nuevas informaciones sobre la 'operación Cataluña', tachándolas de "filtraciones" interesadas para crear un "estado de opinión que justifique la amnistía". Una especie de "chivo expiatorio" -en su opinión- para exonerar a todos los procesados y condenados por el 'procés' y que "los malos parezcan buenos y los buenos parezcan malos". En este sentido, González Pons ha recriminado que solo se estén conociendo informaciones de una "etapa concreta" y no, por ejemplo, del espionaje con Pegasus al president Aragonès con el actual Gobierno y con el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El "cáncer" del TC

Además, en la recta final de la aprobación de la amnistía, el dirigente popular ha cargado contra la actual composición del Tribunal Constitucional y lo ha llegado a considerar "un cáncer del estado de derecho". "En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal", ha afirmado, señalando al presidente del tribunal de garantía, Cándido Conde-Pumpido, como el culpable. "El árbitro está decidiendo el resultado del partido", ha remachado, en este sentido.

Los contactos con Puigdemont

Aunque más allá de las críticas a Sánchez, algo ya esperable, la conferencia de González Pons había generado una cierta expectación por si reconocería -o al menos dejaría entrever- algún contacto con Junts, después de que su nombre haya estado siempre en el foco de la rumorología de los últimos meses. González Pons ha salido al paso admitiendo que se ha "encontrado" con Carles Puigdemont en Bruselas en más de una ocasión y que ha "hablado con él". "¿Qué razón tienes para negarle la palabra a alguien?", se ha preguntado el dirigente popular, asegurando que hablar, por si solo, "no es malo".

"Hay cosas que no debes negociar si tienes unos principios y valores, pero hablar no es malo", ha añadido, sin aclarar si solo ha mantenido conversaciones de pasillo con Puigdemont, o si realmente se reunieron alguna vez para abordar la formación de la Mesa del Congreso o la investidura de Alberto Núñez Feijóo, como han apuntado algunos medios. Lo que sí ha afirmado, tras ser preguntado por si acudiría a una cita con el líder de Junts si este se lo pidiese, es que "ahora" no tiene por qué ir. Un "ahora" que ha quedado en el aire.

Candidatura a las europeas

En cambio, sí ha sido muy claro expresando su voluntad de repetir como candidato a las elecciones europeas del próximo mes de julio. A pesar de reconocer que no depende de él, sí que ha asegurado que le "gustaría". "Mi mejor versión como político la he dado en Bruselas", ha afirmado, tras mostrarse dispuesto a ocupar otras posiciones que no sean la de encabezar la candidatura.

Finalmente, también se ha pronunciado sobre las elecciones catalanas, que se tendrían que celebrar dentro de un año, y ha aprovechado para hacer un llamamiento a los votantes socialistas descontentos con la política de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Según González Pons, el PSOE y el PSC "han dejado de ser un partido constitucionalista" y se "han cambiado de bando". Además, ha asegurado que ahora los socialistas se "confunden" con ERC y ha acusado a Pedro Sánchez de dejarse "vampirizar" por los partidos independentistas. "Cada día está más pálido", ha ironizado, ante los socios del Círculo y la cúpula catalana del PP que le ha acompañado en el acto.