Junts fuerza una nueva oportunidad para seguir negociando cambios en la ley de amnistía. Ante el rechazo de Pedro Sánchez a aceptar todas sus exigencias para modificar la medida de gracia, los siete diputados posconvergentes han impedido la aprobación de la misma en el pleno del Congreso, votando 'no' junto a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. La sorprendente decisión de los de Carles Puigdemont obligará a que el texto vuelva a la comisión de Justicia, donde se abrirán de nuevo las negociaciones durante un mes para introducir cambios en la ley. Amnistía aparte, el plante de Junts ha vuelto a dejar en el aire la inestabilidad con la que debe gobernar Sánchez. "Este Gobierno está con respiración asistida", ha sido el resumen que ha hecho Alberto Núñez Feijóo.

Ante el 'no del PSOE a las propuestas de máximos que planteaban los independentistas y sin posibilidades de transaccionar enmiendas durante el debate de este martes, Junts ha optado por la vía más radical, rechazar el texto en la votación final. Lo han hecho contando con un as en la manga y es que la norma no decaerá, sino que regresará a la comisión de Justicia, donde los posconvergentes volverán a intentar convencer a los socialistas de que la ley incluya a todo el mundo y que sea de aplicación inmediata.

“Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos y firmamos”, le ha recordado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a los dirigentes del PSOE. La diputada posconvergente ha recordado que en el pacto sellado en noviembre estaba "la voluntad compartida de no dejar afuera a nadie" y que en el texto actual hay "agujeros". En este sentido, ha sentenciado que su formación no va a participar de una amnistía que deja a los independentistas “expuestos a las arbitrariedades de la cúpula judicial”. El diputado socialista que ha defendido la ley, Francisco Aranda, ha evitado entrar en confrontaciones y se ha dedicado a defender las bondades la amnistía y a confrontar con el PP.

¿Qué reclaman?

En un pleno en el que se ha mantenido la incógnita hasta el final, los diputados de Junts han votado a favor del dictamen -de otra forma la ley hubiera decaído-, pero se han opuesto a su aprobación por parte del Congreso. Así, el texto regresará a la comisión de Justicia tal y como salió de la ponencia en la que se incluyeron varias enmiendas que el PSOE pactó con ERC y otros grupos y que Junts aceptó. Sin embargo, se deberá repetir el proceso de transacción de enmiendas.

Nogueras ha pedido que se aprueben sus propuestas que, entre otras cosas, plantean eliminar cualquier mención al terrorismo de las exclusiones de la ley; modificar el artículo 1 para intentar cubrir las conductas "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito", lo que podría hacer referencia al caso de Laura Borrás; o ampliar la amnistía del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011.

Junqueras presente

Desde la tribuna de oradores observaba el debate el líder de ERC, Oriol Junqueras, uno de los que se vería beneficiado por la amnistía. La posición de los republicanos catalanes, votando ‘sí’ a la norma, la ha defendido Pilar Vallugera que, en un tono bastante duro, ha reprochado a Junts perder esta oportunidad. "La ley está dotada de la robusteza suficiente como para ir cambiándola por investigaciones prospectivas de jueces que prevarican”, ha dicho. A modo de resumen, ha criticado que los posconvergentes hayan caído en la “trampa” de los jueces, para los que también ha tenido palabras, acusándolos de “prevaricadores”.