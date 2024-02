Cuca Gamarra: “España se jugaba mucho en Galicia y los gallegos han sabido responder”

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha sido la encargada de representar al PP a nivel nacional tras los resultados de la noche de ayer. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo seguía en todo momento la jornada electoral desde la séptima planta de la sede del PP en Génova. Se han mostrado prudentes los populares dado el desarrollo de la campaña electoral, que brindaba la expectativa de un cambio de gobierno con Ana Pontón al frente. Pero finalmente Alfonso Rueda ha sido el principal benefactor del aumento récord de la participación y el PP ha reafirmado su hegemonía en la comunidad gallega manteniendo la mayoría absoluta. Una victoria que degustan, a pesar de haber perdido dos escaños.

Tomaba la palabra Cuca Gamarra para agradecer, en primer lugar, el trabajo de todos los sectores que han logrado que la jornada haya transcurrido con normalidad y libertad. También daba las gracias a los interventores, apoderados y afiliados que “han dedicado este día a la democracia”. Y, como no, felicitaba a Alfonso Rueda por este “fantástico resultado” que significa su “primera mayoría absoluta”, pero que también supone “la quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia”, indicaba la secretaria general del PP. Un resultado, dijo, que representa lo “que es el PP y la fortaleza del partido”.

Cuca Gamarra insistía en que “este es un gran día para nuestro país”. “España se jugaba mucho y los gallegos han sabido responder a favor de Galicia y España y ha respondido como ellos saben hacerlo: con la participación más alta de los últimos 16 años en unas elecciones autonómicas”, sentenciaba. Además insistía en que los gallegos han lanzado un mensaje muy claro y rotundo: “Entre muros o puentes, ellos han elegido puentes, entre lío y estabilidad, ellos han elegido estabilidad y entre división o unión han elegido, inteligentemente, unión. Galicia ha elegido, y lo ha hecho con total rotundidad y nitidez. Ha elegido el mejor gobierno posible frente a la posibilidad de tener el peor, ha elegido la lealtad al estado, el rigor y el sentidiño, seguir creciendo y mejorando los servicios públicos y ha elegido seguir creando empleo. Ha elegido evitar las mentiras, división e inestabilidad del multipartidismo, que era la otra opción posible. Ha elegido seguir de la mano de Alfonso Rueda, y de mandar el primer mensaje de este nuevo ciclo electoral”, sentenciaba.

No dudaba en lanzar un mensaje a Pedro Sánchez tras los malos resultados que los socialistas obtenían ayer: “El PSOE debe hacer una reflexión profunda sobre lo que han provocado en esta campaña electoral. Han abandonado sus principios, e incluso ha abandonado a su propio candidato para alimentar el independentismo. Todo, con el objetivo de que no ganara el PP, o mejor dicho que no pudiera gobernar, y ha sido el peor resultado de la historia del PSOE en Galicia”, decía. “Esperemos que haya aprendido la lección: que el 18F deja al PSOE y a Pedro Sánchez”, finalizaba.