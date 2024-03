ERC y Junts cargan contra el Gobierno por renunciar a los Presupuestos y rechazar una nueva financiación para Cataluña

La campaña electoral catalana ha entrado de lleno en el pleno del Congreso. Una semana después de que Pere Aragonès adelantara los comicios, la sesión de control al Gobierno ha dejado claro que se acabó -al menos hasta después del 12 de mayo- la aparente sintonía entre el Gobierno y ERC y Junts. Las dos formaciones independentistas han elevado el tono contra el Ejecutivo. Los republicanos han acusado al PSOE de querer mantener el "expolio fiscal en Catalunya" al rechazar la propuesta de una "fiscalidad singular" y los posconvergentes de no tramitar los Presupuestos para ocultar que no tienen proyecto para Catalunya.

Tras el anuncio del Ejecutivo de que no buscará aprobar unos Presupuestos para 2024 y que ya trabajan en los del año que viene, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le ha reprochado a Pedro Sánchez que no tener el "coraje" para "presentar sus prioridades antes de las elecciones catalanas". "No tiene interés en que se recuerde que ustedes no tienen un proyecto para Catalunya y que seguirán sin pagar a Catalunya y seguirán chupando a los ciudadanos catalanes, independentistas y no independentistas", le ha espetado.

El jefe del Ejecutivo, tras escuchar a Nogueras con el pinganillo en la oreja, se ha mostrado sorprendido y ha defendido que, desde que llegó a la Moncloa, Catalunya ha recibido una inversión pública "récord", "un 40% más de media", que con la anterior administración de Mariano Rajoy (PP). Además, ha reivindicado que ha puesto en marcha la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat, ha reactivado las comisiones bilaterales reconocidas en el Estatuto de Autonomía catalán y ha hecho "una apuesta clara" por la "convivencia" y por el "autogobierno".

El sistema de financiación

El segundo enfrentamiento se ha producido entre la coportavoz de ERC, Teresa Jordà, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La dirigente republicana ha denunciado el "expolio fiscal" que, según su formación, sufra Catalunya. En este sentido, tras reclamar un "modelo de financiación justo y acorde" al potencial del territorio, le ha preguntado a Montero si aceptarán la propuesta de una "fiscalidad singular" realizada por Aragonès.

Sin salirse del guión, la ministra de Hacienda ha admitido que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, pero que este se deberá hacer con un acuerdo que incumba a todas las comunidades autónomas y que respete la Constitución y los estatutos de autonomía. Eso sí, ha aprovechado para avisar a Jordà de que si los más de 50.000 millones de euros que han recibido en los últimos años son insuficientes para ofrecer unos buenos servicios públicos deberían revisar si esto se deba a la mala gestión del Govern.

Jordà se ha llevado el conflicto al plano electoral y ha criticado que la respuesta de Montero deja claro cuál es el plan del PSC para Catalunya, mantener "el expolio fiscal" y el "ahogo" a las políticas sociales. "El modelo de financiación del PSC y del candidato [Salvador] Illa es que la ciudadanía continúe pagando y continué callando", ha resumido.