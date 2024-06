Feijóo no descarta presentar una moción de censura con la ayuda de Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en una entrevista en Antena 3 que no descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez si en las elecciones europeas de este domingo su partido queda muy por encima del PSOE y hay una "mayoría social" que muestra su rechazo al presidente del Gobierno. Para que esa moción de censura saliera adelante, Feijóo tendría que apoyarse en los siete diputados de Carles Puigdemont.

La noticia ha llegado tras una pregunta de la periodista sobre si podría plantearse una moción con ayuda de Junts si el PP logra "una victoria muy rotunda". Primero, el líder de los populares ha respondido que no le gusta la "política ficción" y quiere ser "respetuoso con las instituciones". "Vamos a ver lo que pasa el domingo y le puedo asegurar que nosotros somos la alternativa a Sánchez, eso creo que lo saben todos los españoles", ha continuado. "Si esa mayoría mayoria social que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y económica en la que se mueve España, con esta parálisis del Gobierno en la que llevamos casi un año... Si esa mayoría social es mayoría electoral y el 9 de junio manda un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más proximo el final del túnel", ha continuado. "¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país", ha remachado.

Barones en contra

Esta "herramienta" que no descarta el líder del PP no está bien vista por algunos barones importantes del partido que creen que sería un error aliarse con Puigdemont en esta operación. "Ahora Sánchez es el rehén de Puigdemont. Con una moción de censura pasaría a serlo Feijóo", se reflexiona en uno de los territorios. "Menos ansia y más sosiego", afirma un presidente autonómico que avisa sobre el riesgo de que Vox no entienda esa operación y se convierta en tema de la campaña electoral de las europeas. Un tercer barón con mando en plaza lo ve como una opción de "todos contra Sánchez", pero cree que hay que esperar a los resultados de las europeas.

Hasta ahora, ningún alto cargo había hablado en esos términos de la moción de censura y Puigdemont. Preguntada directamente por ello, la cabeza de cartel del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, afirmó en una entrevista con los diario de Prensa Ibérica: "Mire, nosotros nunca, jamás, ni vamos a ser el salvavidas de Sánchez ni el de Puigdemont. Nosotros no vamos a vender nuestros votantes ni les vamos a defraudar".