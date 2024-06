El PP exprime el 'caso Begoña': "Si ganamos con claridad, las generales estarán más cerca"

La imputación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha eclipsado todo el discurso del PP en los últimos días de la campaña. Y así será hasta el último momento. Solo el domingo se conocerá, con el resultado del escrutinio, el efecto que ha tenido el caso en las elecciones. A pesar de que el PSOE apunta a que moviliza a su electorado -el presidente acudió con su mujer a un mitin en Benalmádena en pleno estallido y tras señalar al juez que la investiga- los conservadores están convencidos de que también ha supuesto un revulsivo para el suyo, que mostrará el rechazo al Gobierno por todas sus alianzas, la ley de amnistía, el caso Koldo y ahora la situación judicial de Begoña Gómez.

Las elecciones estaban planteadas como un plebiscito y, en realidad, terminan de la misma manera. Alberto Núñez Feijóo insistió este jueves en una movilización masiva para que el domingo haya un mensaje claro a su favor. "Digamos alto que los españoles no avalamos chanchullos. Que no todo vale", dijo bajo la lluvia en pleno centro de Madrid. La realidad es que si los dos grandes partidos quedan igualados no se podrá hacer la lectura de desgaste para Sánchez, ni mucho menos. Y por eso la reiteración del líder conservador de que necesita unificar el voto de la derecha y que los electores que siguen confiando en Vox se decanten finalmente por sus siglas.

En una entrevista con ‘esRadio’ en la mañana del jueves Feijóo asumió que el empate sigue siendo un escenario. Eso sí, recalcó, “si el PP gana con claridad habrá luz al final del túnel”. La frase la repitió en el mitin de la tarde. El mensaje de los populares no deja de ser que si hay un éxito de su partido este domingo “las generales estarán más cerca”. Si no lo logran y el PSOE aguanta, asumen, “hay que pensar que las siguientes elecciones serán entonces en 2027, que es cuando toca”. "Todos a votar porque tu voto es el final de Sánchez. Ni más ni menos", resumió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Este domingo puede ser el principio del fin del disparate", lanzó en la misma linea Isabel Díaz Ayuso.

Eso es lo que busca proyectar Feijóo en las horas finales de la campaña: la única manera de incrementar la presión sobre Sánchez es que el PP no solo gane -todas las encuestas salvo el CIS así lo avanzan- sino que haya una distancia consistente con el PSOE para que el análisis inequívoco mire a que las urnas castigan a Sánchez.

En Génova consideran que si los socialistas sufren en las urnas este domingo y ante una situación de incertidumbre en Cataluña con la gobernabilidad en el aire -a pesar de la victoria de Salvador Illa- la sensación de fin de ciclo podría acelerarse. Es lo que buscan en el PP porque las europeas son las últimas elecciones del semestre y pondrán punto y final a cuatro comicios, tres de ellos autonómicos.

Las encuestas, sin embargo, siguen muy ajustadas. En realidad, casi todas apuntan a un victoria del PP (que pasaría de 13 a 23 o 24 eurodiputados) mientras que los socialistas podrían aguantar la veintena. Eso sí, también Vox podría duplicar sus escaños actuales, mientras que la izquierda se desgastaría.

El PP considera que el caso sobre Begoña Gómez continuará en los próximos meses, pero en realidad la única oportunidad que tiene de mostrar fortaleza en las urnas son estas europeas. Y por eso ha continuado planteándolas como unas segundas generales en las que todo va de "Sánchez o Feijóo".

Los conservadores son especialmente críticos con el último discurso del presidente -también en la carta que escribió- donde ven un "nuevo ataque a la justicia" que "no tiene precedentes", mientras que reprochan al PSOE "estar defendiendo como un asunto propio y de partido" la situación procesal de la esposa de Sánchez.