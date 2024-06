La candidata de Vox al Parlamento europeo Mireia Borrás, que en esta campaña electoral ha participado en varios actos en Galicia, asegura que solo su formación puede hacer frente a las “leyes ideológicas” de Bruselas que “asfixian” a pescadores, agricultores y ganaderos gallegos. Para Borrás, número 4 en la candidatura de la formación que preside Santiago Abascal, las del domingo son las elecciones “más importantes” de los últimos tiempos, porque todo lo que ocurrirá en España en los próximos cinco años “se decidirá” en las instituciones europeas.

¿Por qué votar a Vox el 9-J?

Hasta ahora ha habido un consenso del resto de partidos en apoyar la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que son normas ideológicas que no favorecen el interés y la prosperidad de los españoles. El único partido que es capaz de priorizar los intereses de España es Vox. Por eso decimos que somos la alternativa real y que queremos cambiar el rumbo de la UE y apostar por una Europa de libertad y que respete nuestra cultura y nuestras tradiciones. No queremos una industria empobrecida por el fanatismo climático, no queremos una Europa que asfixie a nuestro sector primario y que fomente la inmigración ilegal. No queremos una Europa de burkas y de altos índices de criminalidad.

Quizás al elector gallego le interese más saber cómo pretende defender Vox los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores...

Vox es fundamental especialmente para regiones como Galicia, donde la forma de vida está tan ligada al sector primario. Somos los únicos que defendemos con uñas y dientes la pesca y el agro gallegos. Esto va de políticas, no va de siglas. No hay más que ver lo que ha defendido cada uno en el Parlamento europeo en los últimos años. Vox ha estado solo defendiendo a los agricultores, los ganaderos y los pescadores en la Eurocámara, porque hemos sido los únicos que hemos votado en contra del Pacto Verde Europeo. Tanto PPcomo PSOE han votado a favor de todas estas regulaciones tan perjudiciales para el sector primario.

¿Qué propone Vox como alternativa a las políticas verdes que buscan una Europa más sostenible?

Desde luego no defendemos las cuotas y las restricciones que se les imponen a pescadores, ganaderos y agricultores, no apoyamos el incremento de la burocracia, no aceptamos la disminución de las ayudas y del apoyo económico al sector primario. Hemos sido los únicos en defender que estos sectores tan importantes necesitan un mayor respaldo de las instituciones comunitarias.

Las encuestas pronostican que Vox será tercera fuerza a nivel estatal, pero Galicia se les sigue resistiendo. ¿Por qué cree que no son capaces de seducir al electorado gallego?

En las últimas elecciones hemos crecido y esto es importante, porque indica una tendencia. Vamos a conseguirlo, como lo hemos conseguido en el País Vasco y Cataluña. Pero entendemos que cada región tiene su especificidad.

¿Y cuál es la especificidad del caso gallego?

Los gallegos habéis apostado siempre por el Partido Popular y yo entiendo que a lo mejor os cuesta un poco más este cambio, porque sois personas de costumbres y sois leales a lo que habéis hecho siempre. Pero lo importante es que poco a poco el mensaje de Vox va llegando. El problema es que muchos medios de comunicación nos silencian y tergiversan nuestro mensaje. En una región como Galicia hace muchísima falta un partido como Vox. Estoy convencida de que al final llegaremos a tener un lugar importante en el escenario político gallego.

Galicia es una comunidad envejecida que está llamada a depender de la inmigración y, de hecho, crece en población gracias a los inmigrantes. ¿No temen que los gallegos los puedan considerar xenófobos?

El problema es la inmigración ilegal. No tenemos ningun problema con la inmigración legal y ordenada. Nos da igual el color de la piel de un inmigrante siempre y cuando venga a integrarse y a aportar. También somos la voz de todos esos inmigrantes que han venido a ganarse el pan y a convivir pacíficamente. Sí estamos en contra de los inmigrantes ilegales que proceden de países donde, por ejemplo, la mujer está considerada un ser inferior y es tratada como tal. Si vienen aquí, querrán hacer lo mismo. De hecho, es algo que ya está pasando en muchos lugares de España y Vox es el único partido que se atreve a señalarlo.

En esta campaña electoral se está hablando poco de la UE y mucho de la política estatal. ¿No es el momento de explicar lo que nos jugamos en Europa?

Yo creo que Pedro Sánchez lo que hace es lanzar cortinas de humo para que no se hable de la corrupción de su Gobierno y de su familia. Causa conflictos diplomáticos, como ya hemos visto con el presidente argentino Javier Milei, ahora reconociendo el Estado palestino... Pero espero que los españoles voten masivamente el domingo, porque por primera vez hay una probabilidad de cambiar el rumbo de Europa.

A Vox se le acusa también de ser poco europeísta...

Somos profundamente europeístas. Pero creemos en una Europa de naciones soberanas sin imposiciones ni fanatismos climáticos.