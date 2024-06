Felipe VI subraya su "compromiso" de "servicio" a los españoles en el 10º aniversario en el trono

Felipe VI cumple este miércoles 10 años en el trono de España y lo celebra con una larga jornada de actos en el Palacio Real y alrededores que combinan institucionalidad, cultura y participación de la sociedad civil. El jefe del Estado ha decidido directamente de su puño y letra el lema para este X aniversario: "Servicio, compromiso y deber". Estas tres palabras considera que representan lo que ha querido que sea su papel durante estos años como primera institución del Estado. Felipe VI asumió la máxima representación de la monarquía española después de un lustro de inestabilidad por el escándalo de corrupción que afectó a su hermana Cristina, casada entonces con Iñaki Urdangarin, y episodios polémicos protagonizados por Juan Carlos I.

El Rey, Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía han llegado a las 11.20 a la Plaza de la Armería. Los cuatro han subido al Salón del Trono y han salido al balcón para presenciar el relevo solemne de la Guardia Real y unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

¿Por qué Feijóo no está en la comida?

Al acabar se han ido a la Saleta de Gasparini, donde la familia real saludará a las autoridades, premiados e invitados. Para celebrar estos 10 años, la Casa del Rey ha decidido premiar a una persona de cada comunidad autónoma, más las ciudades de Ceuta y Melilla, que han hecho algo relevante en su vida.

Todas ellas irán al almuerzo oficial, donde estarán representados las instituciones del Estado y los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) y los 'ex' que han ocupado esos puestos durante los últimos 10 años. Ante la extrañeza reflejada en algunos medios de comunicación, fuentes de la Zarzuela han aclarado que, por ejemplo, está invitado Mariano Rajoy, como expresidente del Gobierno, pero no el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque no representa en estos momentos ni a una institución del Estado ni a ningún poder constitucional. Para que sea "más familiar", los Reyes han invitado también a las parejas de los asistentes al almuerzo. Antes de empezar a comer, Felipe VI pronunciará un breve discurso.

Al acabar, Leonor y Sofía se irán a visitar la Galería de las Colecciones reales con los premiados de estos diez años de '¿Qué es un Rey para ti?'. A ellos se sumará también la escritora María Dueñas.

Por la tarde, la unidad de música de la Guardia Real, en los alrededores del Palacio, tocará canciones de estos diez años versionadas. El violinista Ara Malikian saldrá a uno de los balcones del edificio a interpretar algunas obras y, ya por la noche, cuando la luz del sol se esté apagando, habrá un espectáculo de luz sobre la fachada del Palacio para cerrar la celebración de estos diez años.