La fiscalía pide amnistiar a los policías imputados por las cargas del 1-O

La Fiscalía de Barcelona ha presentado un escrito en el juzgado que investiga a 46 policías por las cargas policiales el 1-O en el que sostiene que los hechos están incluidos en el ámbito de la ley de amnistía. El documento detalla que esta normativa declara expresamente amnistiadas las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a impedir la realización de actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa, tales como los ejecutados en el marco de la consulta soberanista celebrada en Catalunya el 1 de octubre del 2017

Para la fiscal, la actuación de los agentes se integrarían, "a lo sumo", en los delitos de lesiones y de maltrato de obra, y estas infracciones penales no se ven afectadas por ninguna de las exclusiones previstas en el artículo 2 de la ley de amnistía, pues los actos, entre otras circunstancias, no revelaron ninguno de los motivos de discriminación aludidos en esta norma. Y añade, en contra de lo sostenido por algunas acusaciones, que también deben ser amnistiados los delitos contra la integridad moral, pues las acciones "no rebasaron el umbral mínimo de gravedad".

Debate jurídico

La defensa de nuevo policías ya presentó esta petición, al asegurar que los agentes no cometieron ningún delito porque actuaron amparados por el que ordenó una magistrada del TSJC. Añade que tampoco cometieron ninguna vejación grave ni tortura, delitos que quedan excluidos de la norma del olvido penal del proceso. Los sindicatos policiales españoles aseguraron que no se acogerían a esta eliminación de responsabilidades penales, a pesar de que un juez lo puede hacer de oficio, según la ley.

Por contra, las acusaciones de los heridos creen que algunos de los 45 agentes investigados sí deberían ir a juicio porque su actuación el 1-O podría suponer un delito de torturas. El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a todos los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados.

La Audiencia de Barcelona confirmó el pasado mes de febrero la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la capital catalana durante la jornada del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Reafirma, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso. En la resolución, el tribunal descarta investigar a más agentes —motivo de los recursos de apelación de las acusaciones—, pero también rechaza archivar la causa contra los ya acusados, denegando las peticiones de sus defensas y pese al apoyo mayoritario de la Fiscalía de Barcelona. En total, los magistrados han resuelto casi cincuenta recursos. El delito de integridad moral no entra en la ley de amnistía.