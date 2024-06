El PSOE reivindica a Felipe VI como garante de la "estabilidad" ante las críticas de sus socios

"Correcto, ¿no? Bien", ha sido la escueta respuesta del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, al ser preguntado a primera hora de la mañana por los diez años que reinado de Felipe VI que se cumplen este miércoles. Sin embargo, a lo largo de la mañana, varios ministros socialistas han ido reivindicando el papel esencial que ha jugado el monarca en la "estabilidad" de España. El punto culmen ha sido la defensa que ha hecho el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, antes las críticas lanzadas por ERC contra el Rey: "Quiero mostrar en nombre del Gobierno el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y a estos 10 años que lleva ejerciendo como jefe del Estado con transparencia, con dignidad y con ejemplaridad".

En una sesión de control en la que ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo han tenido unas palabras para el Rey, la figura de Felipe VI no ha salido a relucir en el hemiciclo hasta que la diputada de ERC Teresa Jordà le ha acusado de estar al lado de "los fascistas" y de ser "un digno heredero de Felipe V y de Francisco Franco", unas palabras que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha retirada del diario de sesiones.

Ha sido entonces cuando Bolaños ha defendido al Monarca. Escasos minutos antes, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha reivindicado que Felipe V ha tenido que hacer frente a "momentos complicados" ante la inestabilidad política derivada de varias repeticiones electorales y con mayorías parlamentarias que han obligado a realizar varias investiduras tras cada comicio. "No hay nada que destacar desde el punto de vista de los errores. Ha sabido gestionar con acierto estos 10 años", ha resumido, antes de subrayar que la Monarquía está "asentada" y cuenta con el compromiso del PSOE.

El futuro de la monarquía

Sin embargo, otros socios, en este caso Sumar, no parecen estar de acuerdo con esta idea. Su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha asegurado que "trabajarán" para que Felipe VI sea el último Rey de España. "Hoy no es un día de celebración ni tampoco es un día en el que le tengamos que agradecer nada a nadie. Los cargos se eligen, no se heredan", ha criticado en los pasillos de la Cámara Baja. En su opinión, la monarquía está "obsoleta" y "muy escorada" hacia la extrema derecha desde que pronunció el discurso del 3 de octubre de 2017.

Diez minutos después, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, parecía darle la réplica: "La figura del Rey es ampliamente reconocida por el conjunto de la sociedad por todo lo que ha aportado a la estabilidad del país, por aportar elementos de transparencia a la propia Corona. Le damos la enhorabuena y le deseamos muchos años por delante para poder seguir desarrollando ese proyecto de simbología y de unidad de España".

La defensa de PP y Vox

PP y Vox también han dejado sus alabanzas al Rey fuera del hemiciclo. Preguntado por los periodistas, Feijóo ha aplaudido a Felipe VI por haber "mantenido con la máxima cordura la Constitución y el respeto a los poderes del Estado". Además, coincidiendo con los socialistas, ha puesto en alza la "estabilidad" que ha dado su reinado. "No podemos estar más orgulloso", ha concluido.

"La Corona, lamentablemente, se está viendo amenazada por el Gobierno de Sánchez", ha sido la crítica lanzada por la portavoz de Vox, Pepa Millán, antes de denunciar que a Felipe VI le "obligaran" a firmar la Ley de Amnistía. Pese a este supuesto respaldo al Rey, Millán le presionó públicamente hace una semana para que se pronunciara en contra de la medida de gracia, algo que sería claramente inconstitucional porque todos los actos del monarca deben estar refrendados por el Gobierno.