Sumar se resigna a estar fuera y quedarse a la "expectativa" del pacto del CGPJ

Las opciones de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ cogen fuerza en las últimas horas mientras el socio minoritario de la coalición se resigna a permanecer al margen de la negociación. El Partido Socialista mostró este lunes su confianza en poder cerrar un acuerdo "en unos días" con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Y casi a la misma hora, en Sumar aseguraban que no les "constaban" las novedades al respecto de estas conversaciones y llamaban a esperar el desarrollo de los acontecimientos.

"No podemos adelantar nada ni poner la tirita antes que la herida", resumía la secretaria de Organización y una de las cuatro coordinadoras generales del partido Sumar, Lara Hernández, en rueda de prensa. En este mismo sentido, insistía en su propuesta para modificar las mayorías de elección de los vocales del CGPJ y llamaba a la desconfianza hacia el PP: "Nuestra propuesta es que hay que renovar el CGPJ, no confiamos el PP y tendremos que modificar esa ley de mayorías para poder hacerlo. No nos consta que haya más información al respecto", resumió la dirigente. Preguntados por su participación en la negociación entre PSOE y Sumar, y sobre si estaban al tanto de los avances, Hernández se remitió a la rueda de prensa que ofrecerá este martes el portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, en el Congreso de los Diputados.

Elisabeth Duval y Lara Hernández este lunes en la rueda de prensa del partido Sumar. / EFE

Más allá de lo ajeno que permanezca el partido Movimiento Sumar a estas negociaciones, la realidad es que la coalición de partidos que integran Sumar se encuentra en estos momentos "a la expectativa", según resumen fuentes parlamentarias, que admiten ser meros espectadores de unas conversaciones que se desarrollan entre los dos principales partidos. "Esperemos a ver", coinciden distintas voces de Sumar en el Congreso. Mientras desde la Vicepresidencia de Yolanda Díaz aseguran que "estamos informados", sin dar más detalles, desde el grupo parlamentario hay quien afea que "el Gobierno no ha informado" sobre el estado de las negociaciones con el PP.

La negociación para renovar este órgano corresponde sobre el papel a los grupos parlamentarios en el Congreso, pero lo cierto es que las conversaciones, que implican a los dos partidos mayoritarios, se están pilotando a nivel de Gobierno, con el ministro de Presidencia Félix Bolaños, y el eurodiputado y miembro de la dirección del PP, Esteban González Pons. Tanto en el partido Sumar como en otras formaciones de la coalición se muestran escépticos sobre la posibilidad real de un acuerdo entre PP y PSOE, aunque admiten estar a expensas de cómo se desarrollen las negociaciones.

DOS ESCENARIOS

En caso de no producirse un acuerdo, el primer escenario que barajan, el grupo Sumar revivirá en el Congreso su propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías en el cupo de 12 jueces y magistrados del CGPJ, que pasarían a ser elegidos por mayoría absoluta en lugar de la mayoría cualificada. Los ocho juristas de reconocido prestigio seguirían siendo elegidos por tres quintos de la Cámara, al estar así recogido en la Constitución.

Es la iniciativa que presentó Sumar en el Congreso -pero no llegó a registrar- después de que Sánchez anunciase un "punto y aparte" hace dos meses tras la publicación de su carta y cinco días de reflexión. Unos días después de las elecciones europeas, que cerraban un ciclo electoral que impedía cualquier negociación, el presidente lanzó un ultimátum al partido de Alberto Núñez Feijóo, llamando a un acuerdo a lo largo de junio para renovar la cúpula judicial, que lleva cinco años caducada. En caso de que no se produjera esa renovación, advirtió Sánchez, el Ejecutivo presentaría una propuesta para quitar competencias al órgano constitucional.

Desde entonces, Sumar viene reclamando al PSOE ir más allá y modificar el sistema de mayorías para permitir elegir a los nuevos vocales sin el PP. El grupo parlamentario de Sumar ya tiene un borrador sobre esta propuesta y continúa presionando a los socialistas en este sentido, en unas negociaciones que en materia de justicia lidera Enrique Santiago, diputado de IU y secretario general del PCE. En las últimas semanas se han producido intercambios de propuestas sobre el CGPJ entre Sumar y el PSOE, aunque los socialistas son reacios a avanzar en un cambio de mayorías. En caso de que la cúpula judicial continúe caducada, la coalición de izquierdas no renuncia a presentar su iniciativa en solitario.

LOS NOMBRES

El segundo escenario se dará si hay acuerdo entre PP y PSOE. En ese caso, Sumar tendría que elegir a sus representantes en este órgano. En octubre de 2022, cuando Unidas Podemos era el socio minoritario de la coalición, le correspondían dos de los 20 vocales. Los favoritos eran el exletrado del TC y profesor de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, que era la opción de Yolanda Díaz, y el magistrado de Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado, mientras que Podemos propuso a la exsecretaria de Estado del Ministerio de Igualdad Victoria Rosell, una opción que pierde fuerza en la medida en que los morados no son hoy necesarios para la suma de una mayoría, en caso de que PP y PSOE pacten.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EP

Uno de los nombres que Sumar ve con simpatía es el del constitucionalista Javier Pérez Royo, alineado con las tesis de Sumar y que el pasado octubre participó junto a Yolanda Díaz en la presentación de su propuesta de ley de amnistía. A aquella presentacaión también acudió la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Merche García Arán, o el catedrático de Derecho Penal Nicolás Garcia Rivas, uno de los autores del informe de Sumar sobre la amnistía.

En caso de mantenerse los dos vocales que ofreció el PSOE a UP hace dos años, las distintas formaciones que integran la coalición Sumar deberán también dar el visto bueno a los candidatos que se eleven para entrar a formar parte del órgano de los jueces. Un nuevo frente en un momento convulso para la coalición, después de que la dimisión orgánica de Yolanda Díaz abocara a su partido a ocupar un segundo plano y a abrir una "nueva etapa" donde los partidos tendrán más peso en las decisiones. Unos partidos que tendrán, llegado el caso, que ratificar quién debe representar a la izquierda alternativa del PSOE en el órgano judicial. Algunas voces del grupo parlamentario destacan que, en caso de darse este escenario, será el grupo parlamentario de Sumar el que deba reunirse para presentar su propuesta.