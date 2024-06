¿Y ahora qué? Guía para no perderse en la renovación del CGPJ y su reforma

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está pactada, pero no será inmediata. Y, menos aún, la reforma del sistema de elección de la docena de vocales procedentes de la magistratura, que no se debatirá hasta el próximo año. PP y PSOE, instalados aún en la desconfianza que ha reinado las negociaciones durante más de cinco años, han diseñado un complejo acuerdo de salvaguardas para garantizarse cierta tranquilidad en el proceso de tramitación parlamentario. Para ello, populares y socialistas han jugado con los tiempos -siempre muy ajustados- y las mayorías parlamentarias que tienen en cada una de las Cámaras.

Tras años buscando un pacto que les permitiera salir airosos de una negociación de máximos que ha servido de arma arrojadiza de manera contínua, PP y PSOE parecen haber dado con un texto que satisface a ambos. Lo primero es que el CGPJ se renovará y cada partido elegirá a diez de sus miembros, siguiendo el sistema que recoge actualmente la ley. Además, los populares sacan pecho de haber logrado de una "composición absolutamente equilibrada".

Ahora bien, antes de que el Congreso y el Senado pongan fecha a un pleno extraordinario para votar los diez nombres que le corresponde elegir a cada Cámara -seis magistrados y cuatro juristas-, los populares han puesto una condición clave. PP y PSOE tienen que registrar una proposición de ley orgánica, ya redactada, y esta debe ser aprobada en el Congreso. Esta norma reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para mandatar al nuevo CGPJ a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial".

Tramitación urgente

El compromiso del PSOE es que esta norma sea aprobada por el Congreso, sin incluir ninguna enmienda que no esté refrendada por el PP, en el mes de julio, lo que obligará a tramitarla por la vía de urgencia y casi en tiempo récord. El paso de esta reforma por el Senado, previo a la aprobación definitiva, no preocupa al PP para nada, ya que con su mayoría absoluta podrá darle el visto bueno sin ningún problema en pocas semanas.

Así, a finales de julio se podría producir ese pleno conjunto en el que PP y PSOE deberán apoyar esta norma, por un lado, y renovar el CGPJ, por otro. Para este último paso es necesario el apoyo de tres quintas partes de cada una de las Cámaras -210 diputados y 160 senadores- algo que tienen garantizado. No obstante, en estas votaciones el PP no contará con el habitual respaldo de Vox, y el PSOE perderá a la mayoría de sus socios parlamentarios, a excepción de Sumar, que ya han anunciado que no respaldarán un reparto de los jueces entre los dos grandes partidos.

Futuro debate

Con el CGJP renovado y la Ley Orgánica del Poder Judicial reformada, empezará a contar el plazo de seis meses para que el nuevo Consejo elabore una propuesta "de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados". Esta iniciativa deberá ser aprobada por tres quintos de los vocales del CGPJ, obligando a que haya un mínimo de entendimiento entre el sector popular y el socialista.

La norma, además, establece que esta propuesta deberá ser "conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos".

Una vez esté redactada y aprobada por el CGPJ, la propuesta deberá ser enviada al Congreso para que comiencen los trámites parlamentarios. En este sentido, la redacción escogida, y destacada por el PSOE en un comunicado, es que la propuesta llegará a la Cámara Baja "para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". De todas formas, no será ya hasta 2025 cuando esta hipotética reforma vuelva al debate en las Cortes Generales.