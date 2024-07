Todas las medidas que Sánchez ha anunciado en su plan de "regeneración democrática"

Pedro Sánchez ha presentado ante el Congreso el esqueleto de su plan de "regeneración democrática". En un discurso en el que ha defendido la importancia del periodismo y la necesidad de una prensa "libre, independiente y plural", el presidente del Gobierno ha enumerado varias de las medidas que pretende impulsar, aunque ha sido algo inconcreto porque todas estas iniciativas las tiene que pactar ahora con sus aliados parlamentarios. A continuación, todas las propuestas que el jefe del Ejecutivo ha expuesto desde la tribuna de la Cámara Baja:

Transparencia en los medios

Como ya había anunciado anteriormente, Sánchez quiere desarrollar en España el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. En este sentido, ha hecho hincapié en varios artículos que obligan a que los medios den información sobre quiénes son sus propietarios y accionistas, así como "el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado". Además, ha subrayado la necesidad de que también ofrezcan "cifras de audiencia de forma honesta".

Tope a la financiación pública

Sánchez ha apuntado quela transposición de este reglamento al ordenamiento jurídico conllevará la actualización de la ley de Publicidad y Comunicación Institucional, recordando que es del 2005 y no contemplaba la actual situación de medios digitales. Y, en este punto, ha dicho que se limitará la financiación pública de los medios de comunicación para asegurar que "no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los españoles". No obstante, no ha dado más pista de cómo lo hará.

Ayudas a la digitalización

El presidente del Gobierno también ha anunciado que destinará 100 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a los medios de comunicación en su digitalización "con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad". Sánchez ha incidido en que estas ayudas se concederán a los medios "con independencia de su línea editorial".

Reforma del sistema electoral

Entre las principales novedades que ha anunciado se encuentra una reforma de la Ley Orgánica del Sistema Electoral General (LOREG) que persigue dos objetivos: establecer la obligatoriedad de los debates electorales para que los ciudadanos puedan "contrastar" los diversos proyectos políticos y, por otro lado, establecer que todas las encuestas electorales que se publiquen deban ir acompañadas con los "microdatos y la metodología de estimación de resultados".

Gobierno abierto

Sánchez también impulsará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva ley de Administración Abierta con el objetivo de que se "amplíe y mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental" a la que pueden tener acceso los ciudadanos. En este sentido, ha reivindicado que España es el tercer país de la Unión Europea con más datos en abiertos y el quinto de la OCDE. "Queremos ser el primero", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

El reglamento del Congreso

Entre las propuestas que ha enunciado está la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado con la intención de elevar las sanciones a todos aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta. Justamente, se está tramitando ahora una reforma de las normas de la Cámara Baja, por lo que resultaría bastante sencillo introducir esta modificación que plantea el presidente del Gobierno.

Derecho al honor y ley mordaza

Sin entrar en detalles, Sánchez ha hablado de reformar la ley de protección civil del derecho al honor y de la ley reguladora del derecho de rectificación. También de acometer una modificación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, en lo relativo "a la libertad de expresión". Este martes, Sumar anunció que el acuerdo es reformar el artículo 36 que establece sanciones para periodistas por el ejercicio de su profesión. Además, el partido de Yolanda Díaz afirmó que se derogarán del Código Penal los delitos de calumnias contra la Corona y las altas instituciones del Estado, así como los delitos contra los sentimientos religiosos.