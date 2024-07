Anticorrupción identifica ya a casi 50 rusos ligados a casos de corrupción en España

La Fiscalía Anticorrupción ya ha identificado al menos a 47 ciudadanos de nacionalidad rusa vinculados a casos de corrupción y crimen organizado en España, según la información a la que ha tenido acceso este diario. A estas personas, muchas de las cuales no están imputadas hoy en día en los juzgados españoles, hay que añadir una decena de personas jurídicas que habrían sido utilizadas en los supuestos delitos cometidos. Las previsiones de la Fiscalía General del Estado apuntan a que la cifra total de implicados de esta nacionalidad en los diferentes juzgados y fiscalías podría superar el centenar, según adelantó esta redacción.

Entre los nombres con los que trabaja la fiscalía figuran Gennadios Petrov, su esposa, Elena Viktorovna Petrov, y su hijo, Anton, ahora el máximo jefe del clan que fue desmantelado en España con la operación Troika, que llevó a cabo Anticorrupción en 2008.

Las pesquisas identificaron la conexión directa que Petrov tenía con los círculos de poder de Vladimir Putin, en concreto con el exjefe del comité de investigación de la Fiscalía rusa Aleksandr I. Bastrikin, quien después de ser investigado en España (por lo que aparece en la lista fiscal) fue sancionado por la administración de Estados Unidos. Washington ordenó congelar sus bienes y activos por su presunta participación en el asesinato de Sergey Magnitsky, un abogado que investigó la corrupción en Rusia y que falleció en 2009 tras permanecer 358 días en prisión sin juicio. Vinculado a la operación Troika se investigó a Alexander Malyshev, quien según las pesquisas policiales lograba lavar cerca de un millón de euros mensuales en España. También a Olga Solovyera, considerada una de las principales lugartenientes, junto a Malysehv, de Petrov.

Un general ruso

El general ruso Viktor Kanaikine fue imputado por blanqueo y pertenencia a organización criminal por el entonces juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que le consideraba el "principal responsable" de la trama mafiosa rusa desarticulada en la operación Clotilde, incluida en la investigación contra la red asentada en Lloret de Mar. La mano derecha de Kanaikine era, según la investigación judicial, Sergey Nalimov, cuyo nombre también aparece en el listado. Según la información publicada por el diario El Mundo, este empresario ruso fue defendido por una letrada del despacho Ilocad, cuyo máximo accionista es el exjuez Baltasar Garzón. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión del exmagistrado sobre esta contratación.

Asimismo está Mikhail Fridman, uno de los dueños del supermercado Dia a través de la sociedad LetterOne, que de forma reciente ha sido sancionado por la Unión Europea (UE). Es otro de los ciudadanos rusos que están en la lista. Su inclusión obedece a que está siendo investigado en la Audiencia Nacional en el caso Zed por su presunta participación en la despatrimonialización de esta empresa tecnológica.

También está Ilias Ilich Traber, conocido como El Anticuario y considerado uno de los jefes del clan de la Tambovskaya. En 2016 llegó a amenazar al fiscal antimafia José Grinda, quien junto a Juan José Rosa investiga el crimen organizado de Rusia y de otros países de la antigua Unión Soviética.

Operación Avispa

Otro es el capo georgiano de origen ruso Zakhar Kalashov, quien acabó condenado a siete años de cárcel en España en 2010 en el marco de la operación Avispa. Fue extraditado a Rusia, aunque también le había reclamado Georgia, país que tras la ocupación rusa renunció a su entrega.

En el listado también aparecen el general de la Dirección Principal del Ministerio del Interior ruso Nikolai Nikolaevich Aulov y el ex alto cargo de la Fiscalía Igor Sobolevsky, ambos relacionados con el régimen de Vladímir Putin y que fueron investigados en España, aunque ya no están imputados, al remitirse las actuaciones a la justicia rusa.

Alexey Shirokov fue arrestado en 2020 en Benidorm (Alicante) en el seno de la operación Testudo, por sus vínculos con la mafia rusa, a cuyo número tres se había detenido en Marbella en 2018 cuando planeaba el asesinato del líder de un clan rival.

El entorno de Puigdemont

Vassily Khristoforov desempeñó un papel clave en el intento del entorno de Carles Puigdemont de ganarse el apoyo de Armenia, tal y como avanzó esta cabecera. Figura entre las personas a las que presuntamente acudió el Govern para tratar de aproximarse al Kremlin.

Viktor Gavrilenkov y Sergey Kouzmine, cuya búsqueda y captura ordenó el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en 2016 por su vinculación con las organizaciones 'Tambovskaya' y ‘Malyshevskaya', también han sido señalados por el ministerio público. Mikhail Danilov ejercía de nexo entre delincuentes rusos y la organización afincada en España. Se le considera próximo al hermano de Merab Dzhangveladze, máxima autoridad del clan Kutaiskaya. Este último no está incluido en la lista.

Botyr Rakhimov se fugó de la justicia española en 2010, cuando la Policía y los Mossos d'Esquadra realizaron la operación Java contra mafias georgianas y rusas. Antes de huir, Rakhimov frecuentaba la compañía de algunos de los futbolistas del Barça, según explicaron fuentes de aquella investigación.

Dos clanes rusos

En la operación Troika también se investigó a Leonid Khristoforov e Ildar Musfatin por su relación con la mafia rusa. Nikolay Mitiurev fue detenido en diciembre de 2020 junto a Maxim Khakimov por el presunto blanqueo del dinero de sus clientes a través de un complicado entramado de empresas. Se relaciona a ambos con los clanes Kutaiskaya y Podolskaya de la mafia rusa.

Otros nombres que aparecen son los de Nadezha Zhizhina; Oleg Shirokov; Arkady Novilov, Sergey Serebriakov; Yulia Alekseeva; Anton Pinskiy; Maxim Lalakin, Anton Zingarevich; Sergey Sinitchkin; Alexander Ruslanovich Grinberg; Sergey Gavrilyuk; Roman Prokopenkov; Sergey Evgenevich Dozhdev; German Pashtushenko; Alexey Riskin; Oleg Kouznetsov; Oleg Shishkanov; Kostantin Ivanov; Vladimir Dzreev e Ion Andreev. Completan el listado Vage Engibaryan; Sergey Gorbuntsov; Vladimir Naumovich Turovetskyi; y Yuri Sidorov.

En cuando las personas jurídicas están LetterOne Holdings y el Grupo Temafon. Esta última es una empresa rusa ligada al caso Zed en el que está imputado el magnate Fridman. El resto de firmas son MIPR Limited; Tematika Ltd; Q.I.C.F. Ltd; Stalmento Holding Ltd; VimpelCom, (ahora se llama Veon Ltd); Bambalia; Gelvaser y Alfa Group.