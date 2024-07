Feijóo endurece el tono ante la Ley de Extranjería: "Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle”

A solo 24 horas de que el Congreso debata la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por PSOE y Sumar para agilizar la derivación de menores migrantes hacia las comunidades autónomas cuando Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla sufran un colapso como el actual, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endurece la postura de su partido equiparando la solidaridad y la seguridad” en el debate: “Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores y esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también el respeto a nuestra cultura, nuestras creencias, a las mujeres, los homosexuales y a la libertad de sentirse seguro uno en su casa”.

Aunque el PP siempre ha estado en el no a esta reforma migratoria -las comunidades autónomas especialmente son reacias a una norma para la “que ni siquiera se habla” con los territorios que deben gestionar la acogida- en las últimas horas la posición quedó todavía más clara después de que el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz parlamentario Miguel Tellado intercambiaran unos mensajes. El PP acusa al Ejecutivo de no asumir ninguna de sus exigencias y el propio Feijóo, ante la plana mayor de su partido este lunes en Madrid, criticó que el Gobierno quisiera “un trágala” con la reforma.

“Pues no. Si quiere pactar con el PP tendrá que recorrer el mismo camino que con sus socios. Con una diferencia, que las exigencias que le ponemos encima de la mesa son de mero y simple sentido de Estado”, afirmó. Feijóo repitió que las comunidades “llevan un año advirtiendo del colapso” y que es el Gobierno central “el que ha mirado para otro lado”. “No han dedicado ni un minuto a nada que no fueran ellos mismos. Ahora recurren a la improvisación para quitarse el problema de encima. Descarga en las CCAA las responsabilidades que no ejerce”, reprochó.

Y después de volver a repetir que el PP “ha demostrado que es solidario le cueste lo que le cueste” -en clara alusión a la ruptura de los gobiernos autonómicos que Vox ha llevado a cabo después de que las comunidades que cogobernaban decidieran acoger a los menores migrantes acordados para este 2024- Feijóo aseguró que su partido “no dejará a ningún ser humano en la orilla” pero que tampoco permitirá que se “desdeñen las propuestas razonables” de su formación, “que es la que arrima el hombro”.

Quedan pocas dudas sobre que el PP ha cerrado ya la puerta definitiva a respaldar esta ley. “Hay que preguntarse por qué España sigue siendo el destino favorito para las mafias y por qué otros países han sido capaces de frenar la entrada de inmigrantes irregulares”, se preguntó. Y aunque también aseguró que “hay miles de inmigrantes regulares que han hecho a España la nación que es” dejó claro que en el debate actual no se puede obviar la seguridad, en un discurso que también defiende Vox y la ultraderecha europea.