Lara Hernández: "Si Podemos quiere, también puede entenderse con Sumar"

Lara Hernández (Madrid, 1986) es desde hace tres meses la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, el partido que lanzó Yolanda Díaz para presentarse a las generales del 23J. Un año después de aquella cita, que permitió revalidar el Gobierno de coalición, esta profesora de instituto y filósofa también se ha convertido en una de las personas que pilota el proyecto como miembro de la coordinadora de la formación, tras la dimisión de Díaz por el fiasco de europeas.

La dirigente afronta ahora la nueva fase del espacio político, con el reto de enmendar los errores de Sumar y coser la relación con los partidos aliados tras las tensiones vividas en el ciclo electoral. "Hemos cometido errores, pero estamos aquí para superarlos", defiende, en una entrevista en las dependencias del Congreso. Hernández se muestra convencida de que "la hipótesis de Sumar no ha caducado", e insiste en la necesidad de "ir más allá de los partidos".

¿Qué lectura hace Sumar de la victoria del Frente Popular en Francia?

El resultado refleja una participación histórica y demuestra que es posible construir proyectos ambiciosos que generen ilusión y logren articular espacios políticos capaces de representar a los excluidos del Estado del Bienestar, a los vulnerables y que ellos puedan verse reflejados ahí, en una relación bidireccional.

Otra de las enseñanzas aquí en España es que ha sido un movimiento que se ha articulado con los partidos pero yendo más allá de ellos. Ha sabido conectar con agentes sociales, sindicatos, con personalidades públicas...se ha generado un clima de movilización de los actores sociales y políticos que ha logrado este resultado.

El Frente Popular francés logró unir a todas las fuerzas progresistas, como Sumar acordó con la izquierda del PSOE en las generales, incluyendo a Podemos. ¿Estarían dispuestos a repetir esta fórmula, llegado el caso?

Nosotros el 23 de julio fuimos condición de posibilidad de una candidatura de unidad. El 9 de junio trabajamos en la misma línea. Nuestra voluntad es ofrecer este horizonte de futuro, ofrecer una alternativa a ese malestar que hay instalado ahí fuera, y creemos que hay que hacerlo trabajando con políticas concretas: desde el Gobierno, por un lado, y trabajando para la construcción de un espacio político que sepa interpelar y conectar con esas inquietudes de la gente. Pero Podemos puede estar en ese espacio, llegado al caso. Podemos estuvo el 23J y ha iniciado un camino de reflexión. Ahora tenemos que respetar los tiempos y los debates internos que ellos quieran darse. Hay que normalizar el debate político. Ha acabado el ciclo electoral y ahora empieza la política.

Preguntado de otro modo, ¿habría alguna opción de revalidar un Gobierno de coalición progresista si la izquierda va separada a las urnas?

Es hablar de política ficción. Yo creo que sí es posible revalidar un gobierno de coalición si sabemos construir una alternativa concreta a la ausencia de un proyecto de país por parte de la derecha y la extrema derecha. El camino lo vamos a ir construyendo a medida que avancemos en esa concreción de medidas. Y ahí nos podemos encontrar todos. Todos los que quieran estar en ese escenario político van a poder entenderse con Sumar. Y si Podemos quiere, también se puede entender.

Lara Hernández, al teléfono en el Patio del Congreso de los Diputados. / Olmo Calvo

Entre las prioridades que ustedes han puesto para la negociación de Presupuestos con el PSOE está la vivienda. ¿Qué señales les da el PSOE?

Nos parece perfecto que el PSOE por fin se abra a debatir del principal problema de Estado de esta época. Los pisos turísticos son un problema de primer orden y hay que aumentar la fiscalidad para disminuir su rentabilidad económica y favorecer así el alquiler permanente. También hay que hablar del suelo. El Estado debe convertirse en un casero seguro, en un promotor que fomente la construcción de vivienda, no puede ser un intermediario entre el sector inmobiliario y el inquilino, porque favorece la privatización encubierta. Debemos garantizar que se construye vivienda pública y que el acceso a la vivienda también se gestione de una manera pública, transparente y democrática.

¿Sumar podrá firmar un acuerdo de Presupuestos si no se incluyen medidas sobre el alquiler turístico?

Este espacio siempre ha mostrado voluntad de acuerdo. Pero necesitamos un PSOE receptivo. Sumar es el alma del Gobierno, y de ahí que nosotros tengamos esta vocación de gobernar, no desde la esquina, sino para una mayoría social. Y eso es lo que el PSOE tiene que hacer, ser receptivo no a las demandas de Sumar, sino a las demandas de la mayoría social y la ciudadanía, que es quien está sufriendo estos problemas. Sin un Sumar fuerte, sin un proyecto autónomo del PSOE, no vamos a lograr que estas medidas concretas se implementen.

También están negociando la reducción de la jornada laboral y se percibe un cambio de tono respecto a los empresarios ¿La CEOE tiene que estar en el acuerdo para que salga adelante?

Incluso en pandemia, en una de las peores épocas que ha vivido este país, se han dado acuerdos; la reforma laboral, la ley Ryder; derechos laborales para el colectivo LGTBI--. Con esta senda de acuerdos, ¿va a ser ahora la reducción de la jornada laboral un problema? Nosotros llevamos en el programa 32 horas y ahora lo que queremos es 37 y medio. No es ninguna utopía. Hay empresas privadas españolas que ya tienen este horario y la Administración Pública también y no se ha muerto nadie.

Lara Hernández, secretaria de Organización de Movimiento Sumar. / Olmo Calvo

¿Quieren que la reducción de jornada sea como la reforma laboral de la pasada legislatura?

Efectivamente, la reducción de la jornada laboral va a ser el gran acuerdo de esta legislatura, igual que la legislatura pasada fue la reforma laboral.

En los últimos meses Sumar queda desdibujado dentro de la coalición. ¿Temen que el PSOE capitalice sus propuestas y conquisten su espacio político?

No, porque tenemos muy clara cuál es nuestra vocación, cuáles son nuestras políticas, cuál es nuestra agenda y cuál es nuestro horizonte. Hemos firmado un acuerdo de coalición con el Partido Socialista, yo misma formo parte de la mesa de seguimiento de este acuerdo de gobierno y tenemos claro que sólo será posible un gobierno progresista si existe un Sumar fuerte y autónomo del PSOE.

¿Sigue viva la hipótesis con la que Sumar se presentó el 23 de julio a sus primeras generales?

Esa hipótesis de Sumar no ha muerto ni ha caducado. El espíritu con el que nace Sumar, siendo capaz de articular una agenda social y política por un lado y, por otro, a las organizaciones políticas, sociales, personalidades públicas, esa hipótesis, esa premisa a partir de la cual nace todo eso, no ha caducado.

Hemos tenido seis procesos electorales en un año, que han impedido que se desarrollara, y se desplegara en su máxima expresión el proyecto político. Pero que los tiempos electorales hayan impuesto un ritmo acelerado no mata las preguntas que quedaron sin responder en el ciclo del 15M. Ese ciclo ha finalizado, se abre otro ciclo en el que hay un malestar, una incertidumbre que está siendo canalizada por la extrema derecha. Y ante esta nueva coyuntura, la hipótesis de Sumar no es sólo pensar el país en términos progresistas, sino también romper esas fronteras de los partidos tradicionalmente muy estrechas y lograr conectar con la ciudadanía haciéndola protagonista.

Sumar nació con un papel aglutinador de la izquierda, ¿sigue ese papel vigente?

Sí, totalmente. Nosotros tenemos esa voluntad de seguir trabajando en torno a esa hipótesis. El 23J fue una candidatura de la unidad y 9J lo fuimos también. No creo que nadie pueda reprocharnos que no queramos trabajar por y para la unidad en el espacio político.

Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar. / Olmo Calvo

¿Pero cuál es el papel del partido Movimiento Sumar ahora dentro de ese espacio?

Tenemos un espacio político que hay que cuidar, mimar y para el que no tenemos prisa, por suerte. Se ha constituido esta mesa de partidos. Nosotros hemos sido condición de posibilidad junto con el resto de formaciones políticas de que ese espacio naciera y nos hemos sentado en términos de igualdad de hablar de un tú a tú, primero hablando de los problemas del país para poner en marcha políticas concretas.

Si hay algo que no tiene ninguna formación a la izquierda del PSOE, es un proyecto de país como el nuestro

El partido Movimiento Sumar, respondiendo a su pregunta, tiene esa función, esa voluntad política, esa vocación de diálogo y de inaugurar esa cultura horizontal y por otro lado, tenemos también un aspecto fundamental, que es el proyecto de país.

Si hay algo que no tiene ninguna formación política en este país de la izquierda del PSOE, es un proyecto de país como el nuestro. Nosotros tenemos una radiografía elaborada por mil personas. Tenemos ese diagnóstico hecho de lo que está pasando y sobre eso ahora tendremos que trabajar.

En los últimos meses se han producido fuertes tensiones con Izquierda Unida o Más Madrid, que se quejaban de no haber tenido todo el protagonismo que merecían. ¿Ha faltado humildad a Sumar?

Hemos cometido errores, todo el mundo comete errores, pero estamos aquí para superar esos errores, no para constatarlos. Eso también sería ingenuo por nuestra parte, quedamos bloqueados en los errores que hemos cometido. Ahora hacemos el análisis, el diagnóstico y una vez hecho, vamos a superar esas dificultades y trabajar con un escenario temporalmente más dilatado para sacar adelante el proyecto.

¿La mesa técnica de partidos ha sacado alguna conclusión?

De momento la conclusión es que queremos seguir trabajando de manera coordinada, cohesionada y de manera horizontal. Y eso es ya un valor en sí mismo. De alguna manera lo que abordamos en esa mesa técnica es que tenemos una vocación clara y que somos perfectamente conscientes de lo que nos jugamos.

Aun sabiendo que hay cosas que nos separan y nos diferencian, es importante que las distintas formaciones nos reconozcamos mutuamente y pongamos encima de la mesa lo común

Eso no es algo baladí. Estamos trabajando juntos en el grupo parlamentario, en cinco ministerios y somos conscientes de las circunstancias históricas y que debemos estar a la altura del momento. Aun sabiendo que hay cosas que nos separan y nos diferencian, es importante que las distintas formaciones nos reconozcamos mutuamente y pongamos encima de la mesa lo común, que es realmente sacar adelante, cuidar y reeditar esta agenda política, social, feminista, progresista, verde que representa hoy en día el Gobierno.

Hasta ahora Yolanda Díaz había tomado las decisiones de la coalición Sumar, ¿cómo será a partir de ahora? ¿Se tendrá más en cuenta Izquierda Unida, que había pedido participar y establecer un método de decisión?

A IU se la tiene muy en cuenta, tanto como a Más Madrid o como al resto de actores políticos y sociales que forman parte. Que había pedido un método. Pues, francamente, no estoy al tanto de esta cuestión. Ahora bien, yo creo que eso es como empezar la película por el final. Primero tenemos que construir, articular en torno a este núcleo de mesa de partidos, articular las políticas y las propuestas concretas, y sobre la base de la política elaboraremos el método, y no al revés.

¿Mantienen sus planes de desplegarse territorialmente y lo harán en comunidades como Madrid?

La próxima asamblea de Movimiento Sumar [prevista para otoño] será la que tenga que reordenar, replantear, esta estrategia política.

IU ha criticado la confusión entre la marca de la coalición y de partido, ¿se plantean cambiar la marca electoral de Sumar?

A la gente le interesa es el debate sustancial, de cuánto va a costar la compra que voy a hacer mañana, cuánto voy a tener que dejar de esperar para ir al médico especialista, o cuánto me va a bajar el alquiler. Los debates sobre cómo nos llamemos o cómo nos dejemos de llamar a la gente no le interesan. Y en lo que hay que estar es en el debate sustancial, en el debate político, y ahí es donde nos vamos a encontrar.