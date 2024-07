Junts avisa a Sánchez: "Si Cataluña no tiene la llave de la caja, España no tendrá presupuestos"

El debate sobre la necesidad de mejorar la financiación de la Generalitat ha vuelto con fuerza a Cataluña. Ya no es solo una demanda clave de ERC al PSC a cambio de votar la investidura de Salvador Illa, sino que desde este jueves también es la condición que Junts pone al presidente Pedro Sánchez si quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Así lo ha ratificado este jueves desde el pleno del Parlament el diputado posconvergente Salvador Vergés.

La Cámara catalana debatía este jueves un decreto ley del Govern cuando Vergés, dirigiéndose a la bancada socialista, ha aprovechado su turno de palabra para pronunciarse así: "Si Cataluña no tiene la llave de la caja, España no tendrá presupuestos". Y por si no quedaba claro que era un mensaje para los socialistas, el mismo diputado ha hecho este inciso: "Señor Illa [líder del PSC], anóteselo bien y envíele un whatsapp al señor Sánchez".

Con estas palabras, los diputados del grupo de Carles Puigdemont formalizan que la condición para que su partido vote a favor de las cuentas generales es que Cataluña tenga un nuevo sistema de financiación por el cual recaude y gestione el cien por cien de sus impuestos a través de un modelo similar al concierto vasco. Junts se pronuncia así después de que el martes sus diputados en el Cogreso contribuyeran con sis votos en contra a tumbar la senda de estabilidad del Gobierno, una votación previa a la elaboración de las cuentas.

Las palabras de Vergés no deben interpretarse solo como una condición a Sánchez. También son un intento de Junts de no quedar desdibujada en las negociaciones de investidura que tiene ERC con el PSC. Los republicanos, a cambio de investir a Illa, también exigen tener "la llave de la caja". Así, Junts no puede permitirse que Esquerra lidere en solitario esta demanda y también tratan de tener su papel. En definitiva, ERC condiciona la investidura de Illa a esta "llave de la caja", y Junts a los presupuestos.

Lo curioso de este debate es que certifica que el independentismo, que durante años consideró que la financiación era un debate superado y que Cataluña debía fijarse solo en cómo llegar a la independencia, ha vuelto a la pantalla del modelo de financiación. El primero en dar el paso fue en otoño de 2023 el president Pere Aragonès en otoño de 2023, cuando anunció que formularía una propuesta al Estado. Luego, Junts, también se sumó al debate.

La defensa del PSC

El PSC ha lamentado tanto el fondo como las formas de las palabras de Vergés. La diputada socialista Sílvia Paneque ha criticado el "tono amenazador" de Vergés, además de recordar que el decreto que se debatía en ese momento no tenía nada que ver con este debate. Los socialistas también tienen munición para defenderse y han recordado a Junts que, con su voto en contra de la senda de estabilidad del Gobierno, están votando "al lado del PP y Vox" y reducen el margen presupuestario de Cataluña en 500 millones de euros.