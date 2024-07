El abogado de Puigdemont da por hecha su detención: "Estamos preparados"

La defensa de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, da por hecho que tendrá lugar una detención del 'expresident' en su eventual regreso. En el entorno jurídico del 'expresident' trabajan con todos los escenarios posibles: "Estamos preparados", ha declarado el letrado en una entrevista en Catalunya Ràdio este domingo.

La intención del líder de Junts es volver cuando se celebre un debate de investidura, una situación que podría darse en los próximos días si PSC-ERC acaban llegando a un acuerdo que avalen las bases republicanas. Todo esto aceleraría el retorno de Puigdemont, a quien le sigue pesando una orden de detención nacional por delito de rebelión y malversación en el marco del 1-O. El Tribunal Supremo negó amnistiarle después de que éste prometiera su retorno, y la misma ley de amnistía está ahora en el Tribunal Constitucional, después de que el Supremo planteara una cuestión de inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la igualdad.

La arquitectura de su regreso no queda clara para ninguna de las partes. Está en el aire saber cómo volverá el 'expresident' -El Periódico adelantó que el independentismo prepara un dispositivo multitudinario para arroparle- y también hay dudas sobre quién llevará a cabo su detención. "Los patriotas españoles se están dando codazos para ver quien [lo detiene]", ha asegurado Boye.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ya ha asegurado que mientras él esté al mando de la Cámara catalana "ningún policía entrará a detener ni retener a nadie", y por eso, encargó al secretario general del Parlament revisar si la ley impide una detención dentro de la institución. "Me parecería un atentado más a la democracia", ha afirmado el abogado, sobre un posible arresto dentro del Parlament.

En cuanto a la situación legal del 'expresident', Boye ha remarcado que la actual orden de detención a Puigdemont "no la ha pedido ninguna parte" y que está sujeta a una situación de incumplimientos jurídicos, en referencia al mismo hecho de que la ley de amnistía no se le haya aplicado a Puigdemont. "Son muchos incumplimientos para que alguien se sienta amparado para actuar en base a esa orden de detención". A su juicio, dicha orden se emite, textualmente, sin que lo solicite nadie e incumpliendo una ley en vigor: "¿Realmente estamos obligados a cumplir una orden que carece de un mandato legal?", se ha preguntado Boye.

La defensa ha negado que los Mossos se hayan puesto en contacto con el entorno de Puigdemont y ha asegurado que, pese a que contemplan "todos los escenarios posibles", no quieren desvelarlo para "no dar pistas" a la "otra parte". Sobre la aplicación de la medida de gracia al 'expresident', Boye se ha mostrado confiado: "Más temprano que tarde volverá la sensatez", ha sentenciado.