La jueza que investiga al hermano de Sánchez rastreará los correos de un diputado extremeño del PSOE aunque sea aforado

La jueza Beatriz Biedma, que investiga si David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, gozó de un trato de favor en la Diputación de Badajoz, rastreará los correos del diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Antonio Garrote Ledesma aunque sea aforado. Así consta en una providencia de 5 de agosto, a la que ha tenido acceso esta redacción.

"La investigación de los hechos, hasta que se alcance ese nivel de solidez de indicios, corresponde al Juzgado de Instrucción, y en el caso de dichos indicios sólidos de responsabilidad concurriesen, se elevaría la correspondiente exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura", dice de forma literal la instructora, que comunica al diputado autonómico del PSOE que "tiene derecho a personarse en la causa para la defensa de los derechos que legalmente le corresponden".

La instructora adopta esta decisión después de que Garrote Ledesma, que no es parte en la causa, le comunicara que es aforado por haber sido nombrado diputado de la Asamblea extremeña el 21 de marzo. Y en su calidad de parlamentario autonómico reclamaba que se "retirara y eliminara del procedimiento todos y cada uno de los correos electrónicos y comunicaciones en los que figure como autor o destinatario".

Según este escrito del diputado socialista, el juzgado que investiga al hermano de Pedro Sánchez, que es músico de profesión y se le conoce con el nombre artístico de David Azagra, "no ostenta la competencia objetiva para dicha investigación dado el carácter de aforado”.

"Nivel cualificado"

Sin embargo, la instructora, que reconoce que el conocimiento "de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado sería competente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura", advierte de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "ha evolucionado", y para iniciar una investigación contra un aforado se exige "un nivel de indicios cualificado".

"No se fija la competencia del Tribunal Superior más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado", destaca Beatriz Biedma, que resalta después que "a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado se opta por un criterio restrictivo, especialmente cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados". Es decir, "no basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas" para abrir una investigación contra una persona aforada.

'Emails' de David Sánchez

Por otra parte, la jueza ha confirmado su decisión de incautar y analizar los correos electrónicos de la cuenta corporativa de David Sánchez en la Diputación pacense, una medida que considera "absolutamente idónea a los fines pretendidos".

En un auto, recogido por Europa Press, Beatriz Biedma rechaza un recurso de David Sánchez en el marco del proceso que se sigue contra él y varias personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Desde su creación

La jueza indica que sobre el correo electrónico corporativo de David Sánchez, "dada la naturaleza de la investigación en su caso, el periodo de acceso a sus correos electrónicos debe extenderse desde su creación hasta la actualidad". Para la instructora, "la afectación al 'derecho al entorno digital' de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento en concreto".

"La medida acordada es absolutamente idónea a los fines pretendidos, sin que desde luego pueda considerarse que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos", argumenta.