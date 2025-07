"Ni un paso atrás": Madrid planta cara a la LGTBIfobia creciente en un Orgullo que transciende lo colectivo

Madrid se ha convertido este sábado en la capital europea del Orgullo. Miles de personas han visto o transitado la gran marcha estatal en la que han celebrado los derechos, han gritado que "ni un paso atrás", y han dejado claro que son un muro para esa ola reaccionaria que se extiende como una sombra por buena parte de Europea. Han festejado pero también han mostrado la rabia por el repunte de episodios LGTBIfobia en la capital y en el resto del país.

Bajo el lema '20 años avanzando en derechos: Ni un paso atrás', que conmemora el aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, miles de participantes de todas las edades y orígenes han salido a la calle para defender los derechos LGTBIQ+. Muchas personas pertenecían al colectivo, mientras que otras estaban allí para apoyar y para reivindicar una lucha que, aseguran, es de todos y todas.

Amparo (53) es el ejemplo. "Estoy aquí en nombre de mi hija, que es una mujer trans. Quiero hacer ver que no solamente la gente del colectivo tiene que visualizarse, sino que también las familias y el entorno deben abrir ese camino y mostrar el orgullo", asegura. Es lo que viene a decir con una frase escrita en la bandera trans que lleva a sus espaldas: "No soy del colectivo, soy peor. Soy la mamá de una de ellas'.

"Esto no es solamente cuestión de pertenecer al colectivo; esto es una cuestión de derechos humanos. No se puede estar en contra de un derecho", asegura. Otra madre, Gloria Aparicio (60) acompaña a su hija Josep Rica (35). "Lo que no aceptaba al principio... -comienza él- ahora se siente orgullosa". ¿Hay una historia detrás? "Una muy bonita", responde ella. En un día como el del este sábado, Josep asegura que es importante que esté tanto la familia como los amigos, "que son la familia que nos da la vida y sin ellos no hay soporte".

Gritos a Orban

El cielo amaga con llover en varias ocasiones durante el recorrido, pero las nubes evitan que el sol complique las más de dos horas que ha durado la manifestación. El calor no es tan extremo como en las tardes de toda esta semana, lo que no quita que muchas personas hayan acudido con su botella, su pulverizador o su pistola de agua. Muchos vendedores ambulantes ofrecen abanicos o banderas. Hay también puestos que hacen mojitos o tintos de verano. Y cerveza, mucha cerveza.

Durante el recorrido, la cabecera grita en varias ocasiones contra las terapias de conversión. También vocean que no dan un paso atrás en sus derechos. Varios portavoces mantienen todavía en la mente cómo 100.000 personas desafiaron hace apenas unos días al Gobierno de Viktor Orban, en Hungría, tras tratar de prohibir una marcha que terminó por ser la mayor del Orgullo en Budapest. Contra el primer ministro húngaro también se oyen varios gritos.

Más agresiones LGTBIfóbicas

Detrás de la cabecera está Ángeles Blanco, vocal de Delitos de Odio de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+). Desde que accedió al cargo, en octubre de 2024, han estado registrando una o dos agresiones a la semana, tanto físicas como verbales. "En esta última semana ha habido siete, dos de ellas bastante graves. A nivel de datos, hemos duplicado estas tasas, pasando de 6,8 en la encuesta de 2023, a un 16,25 en el 2024", asegura.

"Estamos ante una ola reaccionaria y el Orgullo es más necesario que nunca", añade. Al igual que otros portavoces del colectivo, opina que los discursos de odio, cada vez más presentes en la sociedad, están detrás del problema. "Al final, deslegitiman al colectivo y eliminan algo que es muy importante: el castigo social. Antes se podía estar de acuerdo o no con el colectivo LGTBIQ+, pero estaba mal visto que se dijeran determinadas cosas, como 'maricón', 'bollera', 'travelo' o 'travesti'. El hecho de que ahora ese discurso se normalice, hace que se dé el paso más grande hacia esas agresiones", apunta.

Gema Salcedo (30) lleva una bandera lésbica en tonos que van del rosa y fucsia al naranja. Camina junto a su pareja, María Ramiro (33), que habla de la importancia de estar ahí para que no se retroceda en ningún derecho. "Simplemente pedimos igualdad y respeto, nada más", apunta.

El hecho de que abunden los discursos de odio hacen, según Gema, que puedan tener un miedo que antes no sentían. "Yo toco madera, pero en mis 33 años nunca he tenido miedo. Ahora, por desgracia, cada día ves una noticia o un suceso que te hace plantearte que pueden decirme algo o agredido", añade María. Por suerte, dicen, ninguna ha vivido hasta ahora una situación incómoda.

"No volveremos al armario"

Por todo ello, los convocantes han leído un manifiesto en el que, además de recordar los 20 años de matrimonio igualitario en España, han exigido un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todas las personas vulnerables, que todavía está en proceso. También han pedido que se desarrollen las leyes LGTBIQ+, la estatal y las autonómicas, alegando que las "leyes sin aplicación son promesas vacías".

Asimismo, han reinvidicado "educación inclusiva y valiente", una "sanidad pública libre de prejuicios" e "igualdad real en cada rinción del país". "No volveremos al armario. No aceptaremos censura ni olvido. No daremos ni un paso atrás. Porque el Orgullo es nuestra respuesta, nuestra bandera, nuestra revolución permanente. Ni un paso atrás", han concluido.