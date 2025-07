Atacan la sede del PSOE en Valencia

Nuevo ataque a una sede socialista. En este caso, le ha tocado a del partido en la ciudad de Valencia, en la calle Hospital, que este domingo ha amanecido con la fachada llena de pintura negra y una sabana con el logo del PSOE tachado con una aspa roja. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha culpado al PP por el "odio que se ha lanzado contra los socialistas".

"A quienes no tienen argumentos, desprecian la democracia y alientan los discursos de odio, solo les queda esto. ¿Es esta la sociedad que defiende la derecha? Es inaceptable. No lograrán amedrentarnos", han denunciado desde el PSPV.

La lideresa de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha asegurado que "no habrá ataque que nos detenga. L@s socialistas tenemos más fuerza que nunca". Al mismo tiempo, la ministra ha reclamado al PP de Mazón, Feijóo y Aznar "que condenen estos hechos antidemocráticos. Es urgente que abandonen los discursos de odio".

También, la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha condendo la vandalización de la sede socialista. "Su intolerancia nos hace más fuertes. No nos van a callar. La democracia y los valores socialistas son más necesarios que nunca. Força, companyes i companys, @SocialistesVal".

Por su parte, la secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha alertado que el "salvaje" ataque "no es un hecho aislado. Es el fruto podrido del odio ultra que alimenta la derecha, del señalamiento diario de la fachosfera, del veneno que unos siembran y que otros ejecutan. Que lo tengan claro: no nos van a intimidar. No nos vamos a esconder. Defender la democracia frente al fascismo no es una opción, es una obligación. Y nadie nos va a callar", ha advertido la delegada del Gobierno. "Atacan las sedes del Partido Socialista porque su objetivo es la democracia misma. Y no conseguirán acabar con ninguna de las dos cosas", ha criticado el concejal Borja Sanjuan en su cuenta de X.

El diputado del PP y vicepresidente primero de las Corts, Alfredo Castelló, ha mostrado su solidaridad con el PSPV calificando el aquer de "absolutamente impresentable". Para el popular, "los salvajes que no creen en la democracia no deben tener lugar en nuestra sociedad. No existe justificación alguna para actos como este. Mucho ánimo". También la alcaldesa María José Catalá ha condenado "firmemente el ataque" y ha afirmado que la "violencia nunca es el camino. Defender la democracia es también rechazar estos actos, vengan de donde vengan".

Varios ataques estas semanas

Durante las últimas semanas, hasta ocho sedes del partido socialista han sufrido ataques: Mislata, Burjassot, Albuixech, Bonrepòs i Mirambell, Aldaia, Paterna y Ontinyent. También el domicilio del excretario de organización José Luis Ábalos en Valencia.