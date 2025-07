Tres indicios, muchas "fiestas" y un pacto con Bildu y PNV: 'Guipuchi', el empresario clave de la trama Cerdán, declara hoy en el Supremo

"Están de fiesta en fiesta gastándose la pasta". Era 30 de marzo de 2018 y Koldo García se queja a su entonces mujer, Patricia, de que sus dos amigos y socios, Santos Cerdán y Antxon Alonso, alias 'Guipuchi', están en Madrid sin él. "Son unos amargados de mierda", le confiesa a su pareja en una de las conversaciones intervenidas por la UCO de la Guardia Civil y que vendría a dibujar con precisión las derivadas de las prebendas que la trama obtenía a cambio de amaños en adjudicaciones de obra pública.

Koldo, Santos Cerdán -conocido como 'Santi' por los amigos-, y 'Guipuchi' conforman el tridente presuntamente corrupto que, según la UCO, nace en Navarra en 2015 y teje luego una red de supuestos amaños en contratación pública en el Gobierno nacional -de la mano también de José Luis Ábalos- que ha provocado la mayor crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los mayores terremotos en la historia contemporanea del PSOE.

Alonso, que consta como administrador de diez empresas, deberá declarar este lunes como investigado ante el Tribunal Supremo. Una de sus empresas, Servinabar, una pequeña constructora de Navarra, se encuentra en el centro de la trama de corrupción, de acuerdo al juez del Supremo Leopoldo Puente, algo que el empresario, residente en Elorrio (Guipúzcoa) y cuya vivienda fue registrada por los investigadores haces tres semanas, niega. Estos son los indicios que hay contra él.

- Socio de Cerdán

Los agentes de la UCO hallaron un contrato privado en casa de Alonso donde cedía el 45% de las participaciones sociales de Servinabar a Cerdán. Esto demostraría para el juez Puente que hay una "unívoca vinculación" del que fuera número tres del PSOE -hoy en la cárcel de forma provisional por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias- con Servinabar, una empresa que a raíz de 2016 comienza a recibir sustanciosos contratos en Navarra en UTE con Acciona, algo que, a ojos del Supremo, sorprende por sus "mínimas dimensiones y nula experiencia".

Santos Cerdán, a su llegada el pasado lunes a declarar en el Tribunal Supremo. / JOSÉ LUIS ROCA

En total han sido seis las obras adjudicadas por el Gobierno foral de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, muy cercana a Cerdán, a Servinabar: Navarra Arena, Archivo General, el colegio público de Arbizu, dos promociones de VPO en Erripagaña y la más sonada, la última (2024), la del túnel de Belate, presupuestada en 76 millones de euros. Su adjudicación, en UTE también con Acciona y Excavaciones Fermín Osés, estuvo plagada de irregularidades, tal y como reflejó la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador navarro.

El juez Puente, en el auto en el que decreta prision provisional para Cerdán por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, destaca disponía que el ex secretario de Organización del PSOE disponía "de una cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación" con Servinabar.

Antxon tiene también un protagonismo político y es que, según declaró Cerdán ante el Supremo, ayudó a su amigo a conseguir el apoyo de PNV y Bildu para la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy de 2018, algo confirmado por Arnaldo Otegi -que nació en el mismo pueblo que Guipuchi, Elgoibar-, pero no por los peneuvistas.

En un escrito remitido el pasado jueves al Supremo, Cerdán desvinculó Servinabar de los presuntos amaños de obras señalados por la UCO aportando un listado detallado de licitaciones adjudicadas por más de 600 millones de euros en la que no está la empresa de ambos.

"Billetes de 500"

La Guardia Civil ha hallado varias grabaciones hechas por Koldo donde se acreditarían los pagos de Antxon. Así, en julio de 2018, Cerdán mantuvo una comunicación con Koldo, interesando el primero del segundo que se le concretara el concepto por el cual deberían abonarse 4.500 euros por Servinabar, respondiendo don Koldo que debería figurar como donación, solicitando el primero el C.I.F.

En otra conversación intervenida por la Guardia Civil el 2 de febrero de 2022, Koldo -que ya no estaba en el Ministerio de Fomento- y Cerdán están hablando de las presuntas mordidas y coinciden en que Ábalos habría recibido pagos por valor de 550.000 euros, además de otros 70.000 euros, afirmando Koldo que este último monto habría sido entregado por Antxon, de acuerdo al informe de la UCO.

En noviembre de 2023, Koldo reconoció abiertamente en una de las conversaciones intervenidas que Antxon pagaba a Cerdán mordidas. "Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie", le dice en un momento dado a Ábalos. "Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa [en referencia a Antxon] y mil cosas más".

Pagos a Koldo

Los agentes de la UCO dan por demostrada la vinculación de Koldo y 'Guipuchi' y su estrecha relación 'laboral'. Así, en las notas que Koldo se escribía a si mismo en su móvil (años 2016) se recordaba “Apuntar lo de la prensa de Antxon para Santos” y en otra “Antxon le dice a Santos que soy íntimo de Jorge”. Hay más anotaciones de ese mismo año que apuntarían a posibles mordidas. “Tema sueldos hablar con Antxon”. “Tema cobro Antxon y tema firma cómo va” o “Antxon, que pague”.

Koldo y Antxon, además, fueron socios en Noran Cooperativa, una empresa dedicada a servicios inmobiliarios, e incluso Servinabar patrocinó al ex asesor de Ábalos en la época en que este era aizkolari.