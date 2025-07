Armengol defiende que no recordaba su reunión con Aldama porque fue como asesor de Air Europa: "No miento"

Francina Armengol no recuerda ninguna reunión con el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y también niega haberse mensajeado con él. La presidenta del Congreso, en su segunda comparecencia en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado, ha asegurado que "no mintió" cuando dijo que nunca se había visto con Aldama. No obstante, ha admitido que la única situación en la que pudo encontrarse con él fue como asesor de Air Europa, cuando se entrevistó como presidenta de Baleares con el CEO de esta compañía, Pepe Hidalgo.

"Lo que tengo que decirles es que yo no he mentido, yo he dicho todo lo que sé, todo lo que recordaba y todo lo que sabía en cualquiera de mis intervenciones", ha sentenciado Armengol al inicio de su comparecencia. En esta primera intervención ha explicado que como presidenta de Baleares se reunión con miles de personas y que en los últimos meses, después de que Aldama asegurara que estuvo con ella en el Consolat del Mar, sede de la Presidencia balear, comprobó con su secretaria todas las citas que tuvo y solo les cuadra que Aldama fuera en calidad de asesor de Air Europa a una cita el 17 de noviembre de 2020.

Armengol ha insistido en que "no mintió" en las comparecencias que ha protagonizado en el Senado, Congreso y en el Parlament Balear y que no recordaba el nombre de Víctor de Aldama. En este sentido, ha señalado que al presidir una comunidad insular mantenía mucho contacto con aerolíneas, ya que son esenciales para el transporte, y que tiene relación con los presidentes de las mismas, pero que no retiene el nombre de sus acompañantes. "Ni he mentido, ni he ocultado información, lo repito una y mil veces", ha sentenciado.

El envío de whastapps

Y no solo eso. Armengol también ha negado haber intercambiado mensajes con Aldama sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. "Yo nunca me he whatsappeado con el señor Víctor de Aldama, ni tengo su contacto", ha sentenciado la presidenta del Congreso, negando cualquier negociación con la trama del 'caso Koldo'. "Tengo una tranquilidad enorme", ha recalcado, sobre la seguridad con la que afirma que no está metida en "ningún lío".

La expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece ante la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado,a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). Armengol ha sido citada por el Partido Popular por sus versiones sobre el encuentro con el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ya que fuentes del entorno de la expresidenta balear confirmaron que la expresidenta balear mantuvo un encuentro con Aldama, aunque lo situaron en el marco de una reunión con Globalia. 08 JULIO 2025 Gustavo Valiente / Europa Press 08/07/2025. FRANCINA ARMENGOL;Gustavo Valiente;category_code_new / Gustavo Valiente / Europa Press

También ha sido cuestionado por los mensajes que intercambio con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. En este caso, Armengol no ha negado que existieran esos whatsapp, aunque preguntada por referencias concretas de esa conversación ha dicho no recordar a que hacía alusión. Además, ha admitido que no conversa esas conversaciones porque se cambio de dispositivo al convertirse en presidenta del Congreso.

La defensa de Sánchez

Ante los ataques del PP a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción conocidos en las últimas semanas, Armengol también se ha lanzado a la defensa del líder del PSOE. "Estoy convencida de que el presidente del Gobierno no lo sabía", ha dicho, antes de asegurar que Sánchez no habría defendido al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán si hubiera sabido su supuesta implicación en la trama de corrupción: "Es evidente". Además, ha puesto en valor la rápida respuesta de los socialistas al conocer las informaciones sobre Cerdán.

