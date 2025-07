Lambán destapa su retrato: "El PSOE me duele en lo más profundo de mi alma, pero Aragón me alegra el corazón"

El retrato de Javier Lambán ya está en el Pignatelli. La casa del Gobierno de Aragón, hogar del político socialista entre 2015 y 2023, ha rendido este jueves un sentido homenaje a la figura del expresidente, quien, fiel a la que ha sido su vida política, no ha perdido la ocasión de reiterar su punto de vista sobre la actualidad política. Escoltado por su sucesor en el cargo, el popular Jorge Azcón, y por la artista que ha plasmado en el lienzo su personalidad, sor Isabel Guerra, Lambán ha estado rodeado de sus más allegados, así como de varios de los consejeros, asesores y responsables de prensa que le acompañaron durante sus dos legislaturas.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente Azcón, quien ha destacado las que, a su juicio, son las dos principales cualidades de su predecesor. "Lo que más admiro del expresidente Lambán es su pasión por la política. Conozco a poca gente, o más bien nadie, que tenga esa pasión, un ingrediente básico para ser servidor público. Pero también su valentía, por decir siempre la verdad, lo que piensa, sin pelos en la lengua, algo que refleja la forma de ser de los aragoneses", ha elogiado el líder popular. "Es un ejemplo de lo que supone anteponer los intereses de su comunidad a los de su propio partido", ha concluido, antes de destapar el cuadro, ya visiblemente emocionado.

Y, fiel a ese reflejo que Azcón se ha encargado de pintar, en su caso con la oratoria, Javier Lambán no ha obviado la situación actual, pese a su tono institucional y el lugar solemne que le acogía, la sala de la Corona. No ha faltado, por supuesto, la reivindicación de su legado, ocho años en los que Aragón "avanzó", pese a tener que recomponer unos servicios públicos "maltrechos por los recortes a los que nos obligó europa" y a hacer frente a la "mayor catástrofe desde 1939, la del coronavirus".

Dentro de ese legado, Lambán ha destacado también su postura frente a Madrid, con un único fin: "Que los intereses del Gobierno no contradijesen a los intereses de Aragón en favor de comunidades autónomas que, desde hace siglos, han sido las principales beneficiadas". Por si no había quedado claro, el expresidente socialista les ha puesto nombre y apellidos. "Me refiero a Cataluña y el País Vasco".

Un "huérfano" en el PSOE

En clave interna, de partido, ha dedicado unas breves palabras al que fuera su secretario de Organización, Darío Villagrasa, presente en el homenaje. "La del secretario de Organización y la del secretario general son dos figuras indisolublemente unidas en mi partido", ha expresado al respecto, antes de pasar, ahora sí, a la ofensiva contra el PSOE actual. "Normalmente, un político lidia durante toda su vida entre la lealtad a la institución a la que sirve y al partido del que forma parte. Esa contraposición la tengo ya resuelta del todo", ha comenzado diciendo, frente a un Azcón al que se le escaba alguna sonrisa.

"Como diría Felipe González, me siento huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere. Tanto en Madrid como en Aragón", ha subrayado, sin mencionar explícitamente ni a Pedro Sánchez ni a Pilar Alegría pero marcando una distancia que nunca ha escondido. "Me duele el PSOE en lo más profundo del alma, pero Aragón me alegra el corazón", ha sentenciado, para después reseñar que "cada día tengo menos pelos en la lengua, como dice el presidente (Azcón), si es que alguna vez los he tenido".

Su vida política, ha proseguido, se centra ahora en asuntos que no le generan "contradicción". "Milito en la defensa de la Constitución y en la socialdemocracia clásica. Y soy un militante aragonesista, con permiso de mi buen amigo Pepe Soro (exconsejero de CHA, presente también en el acto)", ha resumido, antes de volver a lanzar un dardo para quien lo quisiese recoger. "Olvidamos que a la vuelta de la esquina siempre aparecen dificultades. Y es mejor que nos lleguen estando serenos que si nos hemos instalado en un aura en el que creemos que somos imprescindibles".

Por último, Lambán ha querido agradecer nuevamente sus palabras a Azcón. "Siempre me vas a tener ahí, y me alegro de tus éxitos, porque los éxitos de un presidente son los éxitos de la comunidad a la que sirve", ha concluido, traduciendo también ese mensaje a lo sentimental: "Quiero que mis nietas sean felices en esta tierra, en la que no estemos agrediéndonos continuamente".