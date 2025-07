Alvise reconoce en el Supremo que recibió 100.000 euros de CryptoSpain, pero niega que los usara para financiar SALF

El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández 'Alvise' ha reconocido este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar que recibió 100.000 euros, en efectivo en un maletín negro, que le fueron entregados por el empresario Álvaro Romillo, CryptosSpain, por una "charla" vinculada a su negocio de criptomonedas. No obstante, ha negado que gastara nada de ese dinero en su campaña en las pasadas elecciones europeas.

Durante su declaración en calidad de investigado, que se ha extendido durante aproximadamente una hora, Alvise ha explicado que utilizó parte de dicha cantidad para gastos personales. Sus declaraciones, en la causa que se ha abierto por estos hechos en el Supremo dada su condición de aforado, han sido contradichas por el propio Romillo, que ha declarado igualmente como imputado este viernes y que ha asegurado que entregó el dinero al entonces candidato con el fin de que lo destinara al partido.

Alvise Pérez, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Fuentes jurídicas han señalado tras su declaración que Alvise ha reconocido ante el magistrado que recibió 100.000 euros por una "charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos" y que se lo dieron dos trabajadores de CrytoSpain en sus instalaciones en Madrid. La entrega del dinero se realizó un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, en diez fajos de diez mil euros. Tras ello, llevó el dinero a su casa y ya ha utilizado aproximadamente la mitad en gastos personales y profesionales, sin dar más detalles, y ha añadido que la otra mitad sigue a su disposición.

Alvise Pérez, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Ha afirmado, según las mismas fuentes, que la campaña electoral apenas le costó 30.000 euros y que por ello los 100.000 cobrados de CryptoSpain no constan en las cuentas de Se Acabó la Fiesta (SALF), que antes era una agrupación y ahora es partido político desde hace unos quince días. Al concluir su comparecencia, a las puertas del Supremo, el eurodiputado ha tenido un enfrentamiento con los periodistas que cubrían allí la información, y que han terminado retirándole los micrófonos y grabadoras.

Versión de Romillo

"Se le han dado 100.000 euros a 'Alvise' y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones que se aportó en su día, son para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago. Me he ratificado absolutamente en todo lo que se dijo en el caso de la Audiencia Nacional, al 100%", ha señalado por su parte Romillo al término de su comparecencia judicial, informa Europa Press.

Interrogado por los periodistas sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario ha contestado que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban de su sociedad. No obstante, como "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". "No quedó definido", ha señalado.

No obstante, Romillo ha defendido que, en lo tocante a sus gestiones con 'Alvise', la política le daba "igual". "En realidad, nosotros lo que queríamos era ganar dinero", ha aseverado. Según fuentes jurídicas, la defensa de Romillo ha entregado copia del contenido de su móvil con las conversaciones con 'Alvise', junto a un informe pericial encargado por sus letrados, si bien la acusación popular que ejerce el PSOE ha reclamado que se contrastara y el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, ha accedido, ordenando volcar el contenido del teléfono del empresario, que ha explicado que tendrá que volver al Supremo a entregar el dispositivo.

El Supremo abrió causa penal contra Alvise al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros en metálico para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta.

Alvise Pérez, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

El Supremo considera que su actuación encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos, toda vez que "es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos". Romillo, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.

Alvise Pérez, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que la conducta de Romillo podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”. Se trata de la tercera vez que Alvise comparece en el Supremo donde tiene otras dos causas abiertas: una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Suscríbete para seguir leyendo