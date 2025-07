Encuesta CIS: El PSOE se desploma y reduce a la mínima su ventaja sobre el PP tras la crisis por la corrupción

El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras el estallido del escándalo de corrupción que ha desatado la mayor crisis de la legislatura para el Gobierno de Pedro Sánchez refleja un importante desgaste del PSOE, que ha reducido a apenas medio punto su ventaja sobre el PP un mes después de haber logrado su máxima distancia. Con todo, el instituto que dirige el exdirigente socialista José Félix Tezanos mantiene que Sánchez ganaría las elecciones pese al terremoto político del último mes, y que el gran beneficiado en la derecha sería Vox.

Según el sondeo, el PSOE obtendría el 27% de los votos, lo que significa que en solo un mes ha perdido 7,3 puntos en estimación de voto. Paradójicamente, el CIS también hace retroceder al PP, ocho décimas, y Alberto Núñez Feijóo se quedaría en el 26,5% de los sufragios, a apenas medio punto de Sánchez. La distancia entre ambos era de siete puntos en junio, antes de las nuevas revelaciones sobre la trama corrupta. El PSOE solo retendría a poco más de la mitad de sus votantes de 2023 (55,5%) y el porcentaje de indecisos en este caladero se dispara hasta el 18%. El PP, en cambio, tiene una fidelidad de voto del 68,6%, pero Vox aún le arrebataría al 13,7% de quienes le votaron hace dos años.

El CIS efectuó el trabajo de campo para esta encuesta coincidiendo con la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y con los recientes cónclaves en los dos principales partidos: el comité federal del PSOE y el congreso nacional del PP, pero antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso el pasado miércoles, en la que sus socios le renovaron su apoyo pese a las críticas.

Todos esos acontecimientos no solo han lacerado a los socialistas, sino que también están catapultando la intención de voto a Vox, según el CIS. El barómetro atribuye al partido de Santiago Abascal el 18,9% de los votos, 5,7 puntos más que en junio. Es decir, la encuesta se alinea con el principal anzuelo de Sánchez ante sus socios para resistir y no convocar elecciones: los escándalos que afectan al PSOE no estarían dando aire al PP, sino a su alternativa por la derecha. La fidelidad de voto a Vox roza el 80% y es la más alta de entre todas las formaciones, aunque el PP le quitaría a uno de cada 10 votantes.

En el caso de Sumar y Podemos, las dos formaciones toman oxígeno ante el desplome del PSOE. La coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz sube ocho décimas y se coloca en el 7,8% de los votos, mientras que el partido morado araña dos décimas y se sitúa en el 4,4%. Y en el duelo catalán entre ERC y Junts, los republicanos obtienen la mayor ventaja sobre los puigdemontistas desde las elecciones y les duplicarían en voto estimado, con el 2,1% (siete décimas más) para Esquerra y el 1% (una décima menos) para JxCat.

Mujeres y jóvenes

El desglose de los resultados por perfiles de voto refleja diferencias importantes según las franjas de edad y el sexo. El PP es el partido con mayor intención de voto entre los hombres (19,2%), seguido de Vox (17.8%) y el PSOE (17,2%), mientras que entre las mujeres mantiene su tirón Sánchez (19,4%), con un punto de ventaja sobre Feijóo (18,5%) y Abascal muy descolgado en este segmento (10,4%).

Por el contrario, el discurso de los ultras cala con fuerza entre los más jóvenes. Uno de cada cuatro españoles de 18 a 24 años (25,1%) y uno de cada cinco ciudadanos de 25 a 34 años (20,2%) votarían a Vox. Entre 45 y 64 años, el partido preferido es el PP, mientras que el PSOE es la primera opción a partir de los 65 años.

Inquietud por la corrupción

La corrupción y el fraude asciende como segundo problema para los encuestados tras escalar 13,6 puntos en tan solo un mes, pero la vivienda se mantiene en cabeza como la mayor inquietud de los españoles. El 30% de los entrevistados citan la vivienda y el 25,3%, la corrupción, a la que siguen como problemas más mencionados la inmigración (18,4%) y el Gobierno y los partidos (17,8%).

Donde sí hay vuelco es el ministro o ministra del Gobierno con mejor valoración. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha superado a su homólogo de Economía, Carlos Cuerpo, y ambos son los únicos miembros del Ejecutivo que logran un aprobado por parte de la ciudadanía. Bustinduy obtiene una nota de 5,13 y Cuerpo se queda con un 5,04. El 22,5% de los españoles prefieren a Sánchez como presidente del Gobierno, frente al 11,4% que optan por Feijóo. y el 11,3% que se quedarían con Abascal.

Un mes de seísmo y resistencia

Este sondeo es el primero que elabora el CIS desde que salió a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa a Cerdán como "gestor" de las presuntas mordidas que cobraba a cambio de la adjudicación de obra pública la trama por la que también se investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Ese informe, que provocó la renuncia de Cerdán a su cargo en el partido, su baja voluntaria como militante y su dimisión como diputado, sumió al PSOE en una profunda crisis y obligó a Sánchez a remodelar a parte de la ejecutiva del PSOE.

Lo hizo el pasado sábado en una reunión del comité federal que se celebró con Cerdán ya en la madrileña cárcel de Soto del Real, donde ingresó en prisión preventiva el 30 de junio, y con un cierre de filas en torno a Sánchez con la única excepción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Precisamente sobre esta presunta trama corrupta, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, exdirigente del PSOE, deslizó la semana pasada la posibilidad de que el caso Koldo fuese un "montaje" y avanzó que no está previsto que el instituto público pregunte en sus encuestas por este escándalo.

