El PP nacional insiste contra Camps: no es momento de reestructurar el partido ni de distracciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dejado claro al expresident de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps que no es el momento de reestructurar el partido en la Comunitat Valenciana, ni tampoco de que haya "distracciones" porque su "prioridad absoluta" es la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

Tellado ha sido así de contundente en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, en respuesta a la decisión de Camps de optar a presidir de nuevo el PP en la Comunitat Valenciana cuando se convoque el congreso regional del partido, como anunció el pasado miércoles.

"Este no es el momento de pensar en reestructurar el partido y en distracciones, ha subrayado Tellado, antes de trasladarle además a Camps que presentar una candidatura ahora a un congreso no convocado no le parece "muy procedente".

Tras incidir en que el PP en la Comunitat Valenciana está centrado en la "reconstrucción" de la zona afectada por los efectos de la dana, Tellado ha opinado que "cualquier otra cuestión" que les aleje de esa prioridad "es un error".

"Pensar en el partido y no pensar en los valencianos no es lo oportuno en este momento", ha afirmado Tellado, quien, por ello, ha pedido a sus compañeros de la Comunitat Valenciana que se centren "en ser útiles a los valencianos desde las instituciones" donde gobiernan.

