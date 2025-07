Feijóo asume la narrativa de Vox y carga contra los inmigrantes que vienen "a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales"

Aunque los datos de criminalidad desmienten que haya habido una escalada de la delincuencia en los últimos años en España por la intensa llegada de inmigrantes, es habitual que los altos cargos de Vox relacionen los dos conceptos, señalando a los extranjeros como foco de ese tipo de problemas. Los dirigentes del PP, encabezados por el propio Alberto Núñez Feijóo, lo han hecho en contadas ocasiones, pero en estos últimos días, tras los incidentes desencadenados en Torre Pacheco (Murcia), han vuelto a asumir esa narrativa del partido de Santiago Abascal, su principal competidor ante el electorado de derechas.

En un coloquio en un curso de verano en El Escorial (Madrid), Feijóo afirmó este miércoles que "la inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no va a ser bienvenida en el país". "Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse la población española. Si no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir", dijo en otro momento. "La inmigración no da carta blanca para cometer delitos", lanzó, relacionando con varias afirmaciones los dos conceptos: extranjeros y criminalidad.

La primera vez que Feijóo abrazó el discurso xenófobo de Vox de forma clara fue en un mitin en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en plena campaña de las elecciones catalanas, en mayo de 2024. En un acto del PP en Sant Ildefons, un barrio siempre lleno de inmigrantes --en los 60 y 70, de andaluces y extremeños, y, desde principios de siglo, de suramericanos y norteafricanos-- dijo: "Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios".

"Deportar"

Además, este miércoles volvió a repetir que, si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, se compromete a devolver "de forma inmediata" a los inmigrantes que cometan delitos. "Tiene que ser deportado de forma inmediata", sostuvo usando un término que nunca había incluido en sus intervenciones hasta ahora. "Ante un señor que está de forma irregular, además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión", añadió. En febrero de este año, el jefe de la oposición llegó a decir en una entrevista que hay que expulsar a todos los "ilegales que entran en España". "Eso es lo que hace [Donald] Trump", le dijo la periodista. "No, lo que hace Trump es otra cosa, pero en todo caso a mí no me corresponde calificar lo que hace Trump. No sé si Trump hace exactamente lo que yo le estoy planteando y yo le estoy planteando nuestra postura", añadió Feijóo.

En busca del voto ultra

El líder del PP está experimentando la dificultad de convivir con un partido de ultraderecha que está fuerte en las encuestas y que se beneficia de la ola conservadora que recorre todo el mundo, desde EEUU hasta Hungría, desde Italia hasta Alemania. En el reciente congreso nacional de los populares, el político gallego mostró su deseo de tener un Gobierno en solitario, sin ministros de Vox, si llega a la Moncloa. La aspiración se convirtió en promesa en los días siguientes al cónclave aunque, según las encuestas que se han publicado hasta el momento, Feijóo necesitará de manera clara a los diputados ultras para convertirse en presidente del Gobierno y superar la votación de investidura.

Para tener las manos libres, Feijóo espera pasar de los 8,1 millones de votos de 2023 a los 10 millones de votos en las próximas generales (todavía sin fecha). Si quiere crecer esos dos millones de papeletas, necesita atraer votantes del centro desencantados con el PSOE y también de Vox, motivo por el cual se acerca a su relato sobre la inmigración, un asunto que se ha ido convirtiendo en capital en las campañas electorales de los países occidentales en los últimos cinco años. A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ese endurecimiento del discurso le sirvió para alcanzar la mayoría absoluta hace dos años y quitarse el lastre de Vox. Feijóo quiere repetir esa estrategia. El tiempo dirá si la combinación que hace de esxte tipo de mensajes xenófobos con otros propios de un partido de centroderecha y liberal le procuran el poder suficiente como para presidir un Ejecutivo monocolor.

Suscríbete para seguir leyendo