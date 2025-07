Las quedadas de Christian Lupiañez, el ultra de Mataró que agitaba la cacería de inmigrantes: "Tengo el rifle preparado"

No ha habido sorpresa por la rápida detención, en Mataró (Barcelona), de Christian Lupiañez Flores, a quien la Guardia Civil atribuye la organización en redes sociales de chats para la "cacería" contra magrebís durante las pasadas noches de tensión en Torre Pacheco. Diversos cuerpos policiales le tenían ya fichado por lo ostentoso de sus acciones como extremista. Fue principalmente después de que, el 6 de mayo, montara en su ciudad una manifestación xenófoba con el lema "Remigration" a la que se presentó megáfono en mano y ataviado con cazadora y mochila de aspecto paramilitar, ambas estampado militar de camuflaje..

Los Mossos d'Esquadra lo habían identificado, junto a otro grupo de extremistas, durante aquella protesta. Lupiañez figuraba además en notas sobre seguridad ciudadana de ese cuerpo policial, y también en información compartida con otras unidades policiales, que lo tenían anotado entre los individuos de interés por su potencial delictivo, después de que se significara en intentos de organizar "patrullas" nocturnas de civiles en Mataró y Sabadell.

Además del monitoreo continuo de grupos extremistas por parte de los cuerpos del Estado, los Mossos, además, tienen abierta una línea de investigación sobre el supremacismo blanco que ha anidado en Catalunya. Y Christian forma parte de lo que entre los neonazis europeos llaman "Brotherhood", la hermandad que pretende una Europa blanca y sin musulmanes, y que adquiere ribetes inquietantes: el jueves 10, solo un día antes de los primeros desplazamientos de ultras e incidentes nocturnos en Torre Pacheco, uno de los conmilitones de Christian había escrito: "Yo tengo el rifle preparado ¿adónde hay que ir?"

Antes de que se hiciera trágicamente conocida el chat de Telegram Deport Them Now, uno de sus seguidores mostraba una colección de armas para presumir / El Periódico

Otro de ellos, monitoreado por la Policía, había mostrado a sus amigos fotos de móvil de un supuesto arsenal con un subfusil, tres pistolas, un revólver y una escopeta, además de munición. Junto a la foto una admonición a los magrebís tratando de imponerles un toque de queda: "A partir de las 12, encerrados, que como salgáis es porque vais a por guerra, y yo soy el dios de la guerra y la vais a tener".

Hardcore neonazi

Esa creciente violencia en los mensajes públicos es uno de los detalles que los expertos policiales inquieta de la "hermandad blanca". Pero de momento no son tantos: Christian es el único "hermano" de Mataró. Lupiañez es un ultra en un término municipal poco propicio para sus aficiones. De hecho "tiene más su base en Sabadell", indica una fuente conocedora de la investigación. Allí también tiene la mayor parte de sus camaradas, con los que lleva años de autofanatización

Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil lo detuvieron el lunes en casa de su madre, en la Vía Europa de Mataró, donde operaba. Esa unidad de inteligencia del instituto armado actúa en este caso como Policía Judicial para el Juzgado de Instrucción 4 de San Javier (Murcia). Los guardias lo trasladaron a las instalaciones del instituto armado en Travessera de Gràcia (Barcelona), donde llevan a cabo diligencias sobre el material informático -dos ordenadores- que le han incautado, y donde se esperaba una inminente puesta a disposición judicial.

Desde la Vía Europa de la capital del Maresme operaba supuestamente Lupiañez en el mantenimiento de dos chats de Telegram que habían devenido en marcas del mundillo extremista: Deport Them Now EU y Deport Them Now Spain, además de toda una pléyade de chats asociados con los que -al estilo de los neonazis en otros países- trataba de crear una red de apariencia europea. En las cuentas de Deport Them Now (Depórtenlos ahora) se hizo el llamamiento a la "cacería" de Torre Pacheco.

A la izquierda, seguidores de música hardcore de Catalunya en una performance para redes sociales. A la derecha, un chat de seguidores de la plataforma montada supuestamente por el ultra detenido en Mataró / El Periódico

Entre la banda de Christian "hay mucho Torrente y mucho bocachancla", dice uno de los policías que conocen a "la manada de Sabadell", como la llama, con más de diez miembros en primera línea de fanáticos. Cuatro de ellos, Christian, un amigo de este, y dos amigos del amigo, comenzaron la quedada para alborotar Torre Pacheco, si bien se acredita que no estuvo en el lugar al que enviaba a sus milicias digitales.

Ahora Christian parece destinado a perderse las noches del Loco Festival de Masía, en Castellón, una de las discotecas que gustan en las manadas de neofascistas de Catalunya y Comunidad Valenciana para escuchar sesiones de Hardcore, música dura, repetitiva, danzas violentas entre emblemas ultras que luego se cuelgan en TikTok, o Instagram, flaqueando las otras quedadas: las que intentan alborotar este verano a la población contra la población extranjera.

Vigilante

En uno de sus perfiles de Instagram tiene borrado Christian los posts de su perfil, en el que se presenta como hablante de seis idiomas, y que decora con las banderas de EEUU, España, Italia, Francia... y Rusia. De origen ruso son también los stickers neonazis que ofrecía Deport Them Now para surtir a los chats franquiciados de la plataforma.

"Criminal Justice", dice el detenido en el mencionado perfil de Instagram. Puede ser un área de interés, pero no de práctica profesional, pese a que lo intentó. En julio de 2023 se presentó a una selección del Departament de Justícia de la Generalitat para cubrir una plaza de "técnico administrativo laboral C1" en el centro penitenciario catalán Mas d'Enric. El tribunal emitió un dictamen. Encabeza la ista de "persones no aptes" Christian Lupiañez.

El pasado 28 de enero, la Secretaría de Estado de Seguridad (Interior) resolvió difundir una lista de "participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos". Y el BOE publicó los aprobados. Es una lista de 630, en la que el ultra detenido que quiere deportar inmigrantes comparte espacio con hombres con apellidos que desprecia: Chaib, Hammu, Merzoug...

