Murcia se une contra el racismo tras lo sucedido en Torre Pacheco: "Fuera racistas de nuestras calles e instituciones"

A los gritos de "ningún ser humano es ilegal", "no pasarán" y "fuera fascistas de nuestros barrios" aguardaban miles de manifestantes unidos contra el racismo en el paseo de Alfonso X de Murcia. No faltaban los abanicos, aunque ya eran las ocho y media de la tarde cuando dio inicio la marcha hacia San Esteban, sede del Ejecutivo murciano.

Las organizaciones antirracistas y los partidos de izquierdas hacían oír sus lemas con megáfonos y hasta los más pequeños portaban pancartas hechas a mano. "Toma partido contra el fascismo" y "Torre Pacheco contra el odio" son algunos de los mensajes que se podían leer, en carteles que flotaban sobre la marea de manifestantes.

‘Región de Murcia antirracista’ es el lema bajo el que se convocó la manifestación que ha recorrido las calles de la capital, desde el paseo de Alfonso X hasta San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, este lunes. La espiral de violencia que se desarrolló en Torre Pacheco unió a organizaciones y colectivos políticos, sindicales, sociales y culturales regionales en una protesta a la que se han unido figuras del panorama político nacional. La cita también se produce la misma semana en la que previsiblemente se aprobarán los Presupuestos regionales pactados por PP y Vox, bautizados como los "presupuestos del odio" desde la izquierda, que no ha faltado a la cita en la capital murciana.

Manifiesto

Gritos de "¡Palestina libre!" se alzaron cuando la manifestación llegaba a la Gran Vía y tampoco faltaron las banderas del país de Medio Oriente y una oleada de palmas, gritos y pitos se desató a la llegada a San Esteban, apenas pasadas las nueve de la noche. Una conga se formó a las puertas de la sede del Ejecutivo murciano y los participantes cantaban "que se vayan, queremos que se vayan para no volver" al son de panderetas hasta que ganó terreno el cántico "Abascal, al campo a trabajar", que se repitió hasta que llegó el momento de la lectura del manifiesto.

Lo que se ha dado en llamar “cacerías” en Torre Pacheco son consecuencia de la criminalización gratuita al colectivo magrebí por parte de partidos como Vox, que ha sido legitimado en las instituciones y los medios de comunicación", iniciaba el texto que resonó a las puertas de San Esteban. A ello hay que sumar "la ausencia de políticas públicas, la precariedad laboral y un discurso permanente de rechazo al 'otro'", detalló el manifiesto.

"Le pedimos a la fiscalía que asuma su parte de responsabilidad" y "al Partido Popular de la Región de Murcia que rompa el pacto con Vox para aprobar los presupuestos" son los principales reclamos del discurso que culminó con la frase "fuera racistas de nuestras calles y de nuestras instituciones".

Proclamas

Buena parte de los dirigentes regionales y locales marcharon hasta San Esteban, con el refuerzo de varios dirigentes nacionales. Es el caso, entre otros, de Antonio Maíllo, coordinador federal de IU-V; Estrella Galán, eurodiputada de Sumar; e Irene Montero, secretaria y eurodiputada de Podemos. También hicieron acto de presencia las direcciones regionales de CCOO, UGT, USO, Intersindical, la organización Parem y Accem.

"El mero hecho de celebrar esta manifestación es ya un éxito", declaró a La Opinión Antonio Maíllo, coordinador federal de IU-V, "porque es un golpe en la mesa pacífico y democrático de la sociedad murciana, que no está dispuesta a que el fascismo avance". Maíllo resaltó "que los nazis y los fascistas van a venir a reventar los espacios de convivencia" y que "la migración no solo es una realidad, sino que además es necesaria para mantener la economía murciana".

"Una sociedad es democrática solo si es antirracista", expresó, por su parte, Irene Montero, quien señaló la "inacción institucional" de López Miras que, "pactado con Vox y con el señor Antelo está fortaleciendo con sus políticas ese racismo institucional, al señalar a las personas migrantes como delincuentes, como un problema".

Sobre la ausencia del PP, fuentes del partido adelantaron que no participarían en la protesta de esta tarde porque "está siendo utilizada políticamente por los partidos de la oposición". Subrayan su rechazo "rotundo" ante cualquier actitud racista o xenófoba: "Siempre estaremos presentes en actos y manifestaciones con la sociedad civil que tengan en esencia la defensa de la convivencia y el rechazo a las actitudes racistas".

"Estamos agradecidos con el apoyo. Son pocos los que quieren sembrar el odio y muchos los que tenemos buen corazón", expresó a esta Redacción Kenza Midoun, una joven española de origen magrebí, como ella expresó, con toda su vida en Torre Pacheco.

Midoun fue la encargada de leer, tras el manifiesto, el testimonio en primera persona de una joven de Torre Pacheco, que no pudo asistir a la concentración. "Los últimos dias he tenido la mala suerte de escuchar lo que piensan muchos vecinos. Se sentía esa incomodidad, pero no habíamos escuchado antes a alguien afirmarlo abiertamente", se lamentó la escritora.

Al finalizar la concentración, con una asistencia que los organizadores cifran en 5.000 personas, se anunció que las movilizaciones prosiguen frente a la Asamblea Regional en Cartagena, donde se votarán los presupuestos generales