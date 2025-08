El PP afirma que Illa critica los impuestos bajos de Ayuso para desviar la atención sobre la financiación singular

El PP no ve casual que Salvador Illa y el Ejecutivo central se hayan lanzado a criticar la política de impuestos a la baja que aplica la formación en las comunidades autónomas que gobierna. Fuentes de la dirección de los populares afirman que esos ataques llegan ahora para intentar desviar la atención sobre la "financiación singular" pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el catalán.

La polémica se desencadenó el fin de semana después de que, en una entrevista en el diario 'Ara', el 'president' catalán dijera que se debe "corregir" el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid porque, en su opinión, aprueba "rebajas fiscales, que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya les favorece y distorsiona la realidad económica". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le respondió con un mensaje en X (antes Twitter) que la Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación, lo que representa el 70% de la caja común. Ayuso añadió que "solo con el margen regional bajamos los impuestos, mientras la Generalidad fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles".

En una rueda de prensa en la sede de la calle Génova, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha acusado a Illa de "intentar tapar" su "mala gestión" atacando a la Comunidad de Madrid. Bravo ha defendido que, cuando una comunidad autónoma rebaja sus impuestos, "el coste de esa rebaja sólo le afecta a esa comunidad autónoma" y no al resto, y ha defendido que lo haga gracias al margen que le deja la ley. "Hay algunos impuestos en los que no tienen ese margen de maniobra", ha apuntado en referencia a los que no son autonómicos. Bravo considera que los gobiernos autonómicos se limitan a ejercer su libertad y a tomar las decisiones que consideran más oportunas y los ciudadanos los eligen, o no, en las urnas.

El vicesecretario sospecha que el "ataque" de Illa a Ayuso se debe a que la región madrileña ha "relevado" a Cataluña en el liderazgo económico nacional. "Si bien es cierto que hasta el año 1997, Cataluña lideraba España desde el punto de vista del crecimiento económico, hace mucho tiempo que lo dejó atrás y ese relevo lo cogió Madrid", ha declarado.

