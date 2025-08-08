Intento de suicidio
El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"
Sánchez, la ministra Diana Morant y el Gobierno valenciano emiten notas de respaldo al excomisionado y su familia
J. Vives
La situación personal que vive José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, hospitalizado desde esta mañana tras un intento de suicidio, está provocando reacciones desde ámbitos políticos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en el que traslada su respaldo: “Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos”. Sánchez acompaña también el mensaje de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant: “En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado”, ha señalado la ministra.
Presidencia
También el Gobierno valenciano ha hecho pública una nota: “El Consell desea manifestar su deseo por la pronta recuperación del ex Secretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y transmite su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación”.
Desde las filas socialistas, la número tres del partido, la valenciana Rebeca Torró, ha mostrado su afecto, centrándose en su historial de servicio público: "Son muchos años al lado de José María Ángel, un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público. Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia. Estem amb tu amic, hui i sempre".
El expresident Ximo Puig, con quien Ángel fue ocho años secretario autonómico de Emergencias, incidió también en el tono de la batalla política. "Es enorme el shock, la tristeza y la indignación. La deshumanización de la política, ¿a dónde nos aboca? ¿Quién querrá entrar en política? Todo mi cariño a José María Ángel. Para recuperarse tiene la suerte de contar con su esposa Carmen, su familia, y el libro de su vida", ha escrito en la red social X.
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova