Detenido el edil de Infancia de Catarroja por agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer Mesado, teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Fiestas, Infancia, Adolescencia y Juventud de Catarroja ha presentado su renuncia tras la investigación judicial abierta contra el regidor y por la que está investigado, según ha anunciado el propio consistorio en un comunicado. En concreto, el edil socialista fue arrestado esta misma semana por agresión sexual a un menor.

El consistorio explica que la dimisión de Verdeguer "responde a la voluntad del concejal, y que el ayuntamiento considera conveniente, por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto, derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas".

Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, el concejal socialista fue arrestado esta semana por agentes del equipo judicial de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja tras la presentación de una denuncia de un menor por un presunto delito de agresión sexual. El incidente en el que sustenta la denuncia se habría producido durante una fiesta celebrada en un municipio del interior valenciano el pasado mes de abril en la que estaba presente el propio Verdeguer, así como un grupo de amigos y su pareja.

Tras la detención, el ahora exconcejal compareció ante la titular del juzgado número 3 de Catarroja, en funciones de guardia, que dejó a Verdeguer en libertad provisional pero investigado en una causa judicial que se mantiene abierta. Este viernes ha presentado la renuncia a todos sus cargos, dentro del gobierno PSPV-Compromís.

Ejercicio de responsabilidad

Para la administración local, "sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha optado para apartarse de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía", expresan desde el consistorio en un comunicado.

"Desde el consistorio queremos reconocer su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida, en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución", añaden.

Asimismo, en el mismo comunicado el consistorio agradece "la dedicación y el esfuerzo que el señor Verdeguer ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de esta corporación, especialmente después del vivido en nuestro municipio en la dana del 29 de octubre".

