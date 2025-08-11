CriptoSpain
El empresario que financió a Alvise Pérez denuncia que cinco hombres han entrado en su casa obligándole a pagar un millón en criptomonedas
Acude a la Policía para formalizar la denuncia de unos hechos que habrían tenido lugar este mismo lunes
EP
El empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha acudido este lunes a la Policía para denunciar que cinco hombres han entrado a su casa y le han obligado a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas, según ha publicado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su defensa.
Las fuentes consultadas han precisado que los hechos han tenido lugar este mismo lunes en el domicilio de Romillo ubicado en Madrid y que el empresario aún permanece en la comisaría correspondiente para denunciar lo ocurrido.
Los hechos tienen lugar un mes después de que Romillo acudiese ante el Supremo para declarar en calidad de investigado. El pasado 11 de julio, 'CryptoSpain' aseguró que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF), confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional (AN).
Interrogado por los periodistas a su salida del Supremo sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario contestó que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban a través del MIC. Según indicó, sin embargo, "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". "No quedó definido", señaló.
