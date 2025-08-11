La Fiscalía abre diligencias por presuntos delitos de odio contra el líder de Vox en Murcia

La Fiscalía ha abierto diligencias por presuntos delitos de odio a raíz de una denuncia de Podemos por los incidentes de Torre Pacheco en julio contra el presidente de Vox en la comunidad murciana, José Ángel Antelo, y remite a la Fiscalía General del Estado la parte dirigida contra el líder nacional, Santiago Abascal, por su aforamiento como diputado en el Congreso.

Para Antelo abre diligencias de investigación preprocesal por las manifestaciones que realizó en una comparecencia pública el 12 de julio de 2025 en Cartagena por los incidentes violentos desatados tras la agresión supuestamente por un magrebí a un vecino de Torre Pacheco de 68 años.

A raíz de ella, el grupo ultraderechista Deport Them Now llamó a una cacería contra los magrebíes por la que se produjeron disturbios en Torre Pacheco, que se blindó durante más de una semana con antidisturbios de la Guardia Civil para evitar enfrentamientos.

Contra esa organización archiva las diligencias por estar el proceso ya judicializado y con su líder en prisión provisional en Barcelona por los delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delito discriminatorio y tenencia ilícita de armas.

Las manifestaciones de Abascal denunciadas las publicó en X el 12 de julio en un vídeo: “España padece una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el PP y el PSOE de la mano se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España, es decir, la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias todos los días y en todas partes".

Un día antes, enlazando una información sobre la agresión en Torre Pacheco, escribió en la misma red social de internet: “En los últimos 15 días hemos conocido violaciones salvajes, apuñalamientos, agresiones cobardes y la paz perturbada en las fiestas, las piscinas y las calles. Es urgente volver a defender nuestra frontera y expulsar a los que han venido a destruir nuestra seguridad, convivencia y economía".

En un comunicado, el secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, señala que su denuncia es la única que alcanzaba a la cúpula nacional de Vox, incluido su presidente, como consta en el escrito de Fiscalía que les ha sido notificado este lunes, lleva fecha del pasado 23 de julio e incluye denuncias contra Antelo del PSOE y de IU-V y del PCE, partidos estos dos últimos que incluyen también al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez.

Y lo hacía, añade Podemos, con pruebas “claras y contundentes” de la estrategia de bulos y mensajes incendiarios con la que Abascal, Antelo "y otros agitadores de extrema derecha", como Pérez, Vito Quiles, Daniel Esteve (Desokupa) "alentaron un clima de violencia y persecución contra la población migrante, especialmente magrebí, en Torre Pacheco”.

La Fiscalía de Delitos de Odio murciana encarga entre otras tareas a la Guardia Civil "que determine si pudo existir un previo acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles investigados para la comisión del delito difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio (origen nacional y/u origen racial) a efectos de determinar la competencia territorial".